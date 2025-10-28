Garmin, prezzo crollato per lo smartwatch indistruttibile: va comprato subito

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è in promo al minimo storico e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Gli smartwatch Garmin sono tra i punti di riferimento nella fascia alta del mercato. Orologi che in molti casi assicurano funzioni e caratteristiche uniche. Come il Garmin epix Pro di seconda generazione, un orologio progettato per chi ama le avventure all’aperto e realizzato con materiali super resistenti che permettono di utilizzarlo anche nelle situazioni più estreme. Resiste alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura. A bordo trovi più di 30 app per lo sport e sensori di ultima generazione che monitorano costantemente il tuo stato di salute e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo.

Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche uniche di questo orologio, ma soprattutto dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Infatti, lo trovi con uno sconto del 41% rispetto a quello di lancio e il risparmio è veramente elevato. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto uniche e che non devi farti assolutamente sfuggire.

Garmin epix Pro (seconda generazione)

Garmin epix Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Minimo storico e offerta shock per il Garmin epix Pro di seconda generazione. Da oggi lo trovi in promo a un prezzo di 613 euro con uno sconto del 41% rispetto a quello di lancio (in pagina troverai uno sconto del 10%, ma si riferisce al prezzo mediano). Oltre a risparmiare più di 400 euro su quello di listino, hai anche la possibilità di pagare l’orologio in 5 rate da 122,60 euro a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo Amazon ti sa assicurare.

Lo smartwatch è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e per la spedizione devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, molti di più rispetto alle regole standard di Amazon. Così hai tutto il tempo per testare tutte le funzioni dell’orologio.

Garmin epix Pro (seconda generazione)

Garmin epix Pro: le caratteristiche tecniche e funzioni

Il Garmin Epix Pro di seconda generazione è uno smartwatch progettato per chi non cerca compromessi e vuole avere al polso un dispositivo che ti supporta in ogni momento. Le caratteristiche sono uniche, così come i materiali con cui è realizzato. La cassa in polimeri fibro-rinforzati lo rende resistente alle cadute, agli urti, agli sbalzi di temperatura ed è stato testato con gli standard militari USA.

Il Garmin Epix Pro di seconda generazione è dotato di uno schermo AMOLED da 1,4 pollici, sempre attivo, che offre colori brillanti e una leggibilità impeccabile in ogni condizione di luce, dal sole abbagliante alle profondità della notte. Nonostante il display AMOLED, l’autonomia è sbalorditiva, raggiungendo fino a 31 giorni con un utilizzo normale.

Le caratteristiche tecniche includono una torcia a LED Integrata a luce variabile (con intensità regolabile e luce rossa di sicurezza) per quando fa buio e un sensore cardio che offre una precisione elevata per un monitoraggio costante della salute e delle prestazioni. L’orologio include un monitoraggio della salute in tempo reale con funzioni come Body Battery™, monitoraggio dello stress, saturazione dell’ossigeno nel sangue e tracking avanzato del sonno.

Il Garmin epix Pro è anche il tuo coach personale, fornendoti metriche di allenamento e recupero evolute come il Training Readiness, che ti dice se sei pronto per un allenamento intenso, e i nuovi Hill Score ed Endurance Score per valutare la tua capacità di corsa in salita e la tua resistenza complessiva. A bordo trovi più di 30 app per lo sport, tra cui alcune di livello professionale come la corsa e il ciclismo. Per i più avventurosi c’è il surf, la mountain bike e lo sci alpinismo. Progettato per l’avventura, Epix Pro non ti lascerà mai a piedi grazie al GPS Multi-banda con tecnologia SatIQ™ per una localizzazione superiore, alle mappe TopoActive Europe precaricate per la navigazione e alle mappe SkiView™ per le piste da sci. Con un’impermeabilità fino a 10 ATM e un design robusto, è pronto a resistere alle condizioni più impervie.

Garmin epix Pro (seconda generazione)