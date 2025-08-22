Libero
OFFERTE

Garmin, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è in offerta su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 250 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Garmin Epix Garmin / YouTube

Chi ama fare trekking e le escursioni tra i boschi, sa benissimo che la tecnologia è un’ottima compagna per non essere impreparati davanti a possibili ostacoli e problemi. E una delle migliori soluzione che offre la tecnologia è lo smartwatch rugged. Si tratta di orologi super resistenti in grado di resistere alle cadute, alle escursioni termiche, ai graffi e anche all’acqua. Se siete alla ricerca di un orologio con queste caratteristiche, da oggi è disponibile il Garmin epix Pro di seconda generazione in promo con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero grazie al servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Garmin epix Pro di seconda generazione ha tutto quello che richiedi a un orologio di questo genere e anche molto in più. Non è solo resistente, ma offre funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali, mentre le 30 app per lo sport ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non farti sfuggire questa occasione e acquista immediatamente l’orologio di Garmin.

Garmin epix Pro

Garmin epix Pro

604,92 €849,99 € -245,07 € (29%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Garmin epix Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per il Garmin epix Pro. Da oggi lo smartwatch indistruttibile del produttore statunitense è disponibile in offerta a un prezzo di 609,34 euro grazie allo sconto del 28% presente in pagina. Il risparmio sfiora quasi i 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 121,87 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando l’orologio oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa, in modo da testarne tutte le funzionalità. Non farti scappare questa occasione e clicca sul link qui in basso.

Garmin epix Pro

Garmin epix Pro

604,92 €849,99 € -245,07 € (29%)

Garmin epix Pro: le caratteristiche tecniche

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è uno smartwatch super resistente che abbina funzionalità uniche per il monitoraggio dello sport e dell’attività fisica. L’orologio ideale da avere al polso durante le escursioni e le passeggiate tra i boschi.

Merito della cassa realizzata con polimeri fibrorinforzati e dello schermo AMOLED con luminosità elevata che puoi vedere in qualsiasi situazione, anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, è dotato anche di una piccola torcia che illumina la strada quando comincia a fare buio.

Come detto, l’orologio è pensato per chi ama fare sport e non a caso trovi più di 30 app per l’attività sportiva, alcune delle quali di livello professionale, come ad esempio la mountain bike, lo sci alpinismo, lo snowboard e il surf. Per ognuna ricevi statistiche avanzate e l’orologio è anche in grado di calcolare indici legati alle tue performance. Con il GPS multi-banda e la tecnologia SatIQ, il Garmin epix Pro assicura un tracciamento preciso anche nelle aree più remote. Non dovrai più avere il timore di perderti durante le tue escursioni: ci penserà l’orologio a riportarti al punto di partenza.

Non manca un sistema di monitoraggio avanzato della salute. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e ogni mattina ricevi un report con una panoramica del sonno, del recupero dall’allenamento del giorno precedente, della variabilità cardiaca e altre informazioni che puoi personalizzare. Se nota qualche dato anomalo ti avvisa immediatamente e per il sonno hai anche un report personalizzato che ti consiglia come migliorare il riposo notturno.

La batteria è una garanzia, come su tutti gli smartwatch Garmin. Con un solo ciclo di ricarica copri fino a dieci giorni. Per l’uso quotidiano, il Garmin Epix Pro non delude: offre pagamenti contactless con Garmin Pay, notifiche intelligenti e puoi scegliere la musica da ascoltare direttamente dal polso.

Garmin epix Pro

Garmin epix Pro

604,92 €849,99 € -245,07 € (29%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963