Garmin, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è in offerta su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 250 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Chi ama fare trekking e le escursioni tra i boschi, sa benissimo che la tecnologia è un’ottima compagna per non essere impreparati davanti a possibili ostacoli e problemi. E una delle migliori soluzione che offre la tecnologia è lo smartwatch rugged. Si tratta di orologi super resistenti in grado di resistere alle cadute, alle escursioni termiche, ai graffi e anche all’acqua. Se siete alla ricerca di un orologio con queste caratteristiche, da oggi è disponibile il Garmin epix Pro di seconda generazione in promo con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero grazie al servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Garmin epix Pro di seconda generazione ha tutto quello che richiedi a un orologio di questo genere e anche molto in più. Non è solo resistente, ma offre funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali, mentre le 30 app per lo sport ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non farti sfuggire questa occasione e acquista immediatamente l’orologio di Garmin.

Garmin epix Pro

Garmin epix Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per il Garmin epix Pro. Da oggi lo smartwatch indistruttibile del produttore statunitense è disponibile in offerta a un prezzo di 609,34 euro grazie allo sconto del 28% presente in pagina. Il risparmio sfiora quasi i 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 121,87 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando l’orologio oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa, in modo da testarne tutte le funzionalità. Non farti scappare questa occasione e clicca sul link qui in basso.

Garmin epix Pro

Garmin epix Pro: le caratteristiche tecniche

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è uno smartwatch super resistente che abbina funzionalità uniche per il monitoraggio dello sport e dell’attività fisica. L’orologio ideale da avere al polso durante le escursioni e le passeggiate tra i boschi.

Merito della cassa realizzata con polimeri fibrorinforzati e dello schermo AMOLED con luminosità elevata che puoi vedere in qualsiasi situazione, anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, è dotato anche di una piccola torcia che illumina la strada quando comincia a fare buio.

Come detto, l’orologio è pensato per chi ama fare sport e non a caso trovi più di 30 app per l’attività sportiva, alcune delle quali di livello professionale, come ad esempio la mountain bike, lo sci alpinismo, lo snowboard e il surf. Per ognuna ricevi statistiche avanzate e l’orologio è anche in grado di calcolare indici legati alle tue performance. Con il GPS multi-banda e la tecnologia SatIQ, il Garmin epix Pro assicura un tracciamento preciso anche nelle aree più remote. Non dovrai più avere il timore di perderti durante le tue escursioni: ci penserà l’orologio a riportarti al punto di partenza.

Non manca un sistema di monitoraggio avanzato della salute. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e ogni mattina ricevi un report con una panoramica del sonno, del recupero dall’allenamento del giorno precedente, della variabilità cardiaca e altre informazioni che puoi personalizzare. Se nota qualche dato anomalo ti avvisa immediatamente e per il sonno hai anche un report personalizzato che ti consiglia come migliorare il riposo notturno.

La batteria è una garanzia, come su tutti gli smartwatch Garmin. Con un solo ciclo di ricarica copri fino a dieci giorni. Per l’uso quotidiano, il Garmin Epix Pro non delude: offre pagamenti contactless con Garmin Pay, notifiche intelligenti e puoi scegliere la musica da ascoltare direttamente dal polso.

