Garmin, questo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: minimo storico

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri funzioni e caratteristiche.

Gli orologi super resistenti sono una delle ultime novità nel mondo dei wearable e negli ultimi mesi sono sempre più apprezzati dagli utenti, soprattutto da coloro che amano l’avventura e fare escursioni all’aperto. Se c’è un’azienda che ha aperto la strada a questi dispositivi, è sicuramente Garmin. Il produttore statunitense ha fatto degli orologi indistruttibili uno dei propri prodotti di punta. E lo dimostra il Garmin epix Pro di seconda generazione, un orologio versatile, resistente e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. Smartwatch che da oggi troviamo anche in offerta con un super sconto che ti fa risparmiare più di 270 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Garmin epix Pro è uno degli smartwatch più completi che trovi oggi sul mercato. Il modello in offerta è quello più grande con schermo da 51 mm che assicura una grande luminosità e tutto lo spazio che vuoi per avere le informazioni più importanti sempre sotto gli occhi. Supporta più di 30 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Monitoraggio continuo della salute e ti avvisa se nota qualche parametro vitale anomalo, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione e la batteria assicura un’autonomia fino a 31 giorni.

Garmin epix Pro (Gen 2): prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo imperdibile per il Garmin epix Pro di seconda generazione. L’orologio super resistente del produttore statunitense è disponibile a un prezzo di 678,99 euro con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Il modello in offerta è quello più grande da 51 mm. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 135,80 euro al mese, in modo da diminuire l’esborso iniziale e renderlo accessibile a molti. Il risparmio netto supera i 270 euro.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzionalità offerte da questo orologio unico nel suo genere.

Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il modello da 42 mm. Le funzionalità sono pressoché le stesse, a cambiare è solo la grandezza del display. Il prezzo è di 608,99 euro con uno sconto del 28%. Anche per questa versione c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 121,80 euro al mese.

Garmin epix Pro (Gen 2): le caratteristiche tecniche

Garmin oramai è una garanzia quando si parla di orologi super resistenti e questo Garmin epix Pro di seconda generazione ne è la dimostrazione. Uno smartwatch indistruttibile che si adatta a qualsiasi situazione e che puoi utilizzare anche nella vita di tutti i giorni.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. La cassa dell’orologio è realizzata in polimeri fibro-rinforzati che lo rende resistente a qualsiasi situazione. Non subisce graffi, resiste agli urti e alle condizioni climatiche più estreme. Inoltre, è anche impermeabile. Lo schermo da 51 mm lo rende adatto a qualsiasi escursione e avrai sempre sotto gli occhi il giusto sentiero da seguire. Infatti, oltre ad avere un GPS ad altissima precisione, è dotato anche di mappe aggiornate con escursioni e sentieri suggeriti direttamente dagli utenti. E hai a disposizione anche la funzione Track Back per tornare da dove sei partito.

A un GPS ad alte prestazioni, sono associate più di 30 app dedicate allo sport, tra cui alcune di livello professionale. Oltre alle classiche dedicate alla corsa e al ciclismo, trovi app per la mountain bike, il surf, lo sci alpinismo e lo snowboard. Per ognuna raccogli statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Avere il Garmin epix Pro al proprio polso è come avere un coach sempre al proprio fianco in grado di spronarti, darti i giusti consigli ed effettuare misurazioni con indicatori specifici sulle tue performance.

Oltre a tutto questo, trovi anche sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. Ogni mattino ricevi un report con una panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento del giorno precedente, la variabilità della frequenza cardiaca, le condizioni metereologiche e molto altro ancora. Inoltre, ricevi notifiche in tempo reale se l’orologio nota qualche dato anomalo. Hai a disposizione anche un coach del sonno che ti fornisce consigli su come riposare al meglio.

Chiudiamo con qualche info utile. Lo smartwatch offre funzioni extra come "Smart Notification" che ti permette di ricevere le notifiche direttamente sul polso, oppure Garmin Pay per i pagamenti contactless. La batteria, invece, ha un’autonomia fino a 31 giorni con un utilizzo normale.

