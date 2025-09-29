Garmin, ecco lo smarwatch indistruttibile da comprare oggi: prezzo crollato

Quando si è alla ricerca di uno smartwatch rugged, l’azienda di riferimento è sempre Garmin. Il produttore statunitense è una garanzia e oramai da diversi anni realizza i migliori orologi indistruttibile disponibili sul mercato. Se sei alla ricerca di un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi, infatti, trovi il Garmin epix Pro di seconda generazione in promo con uno sconto del 29% che fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare a rate.

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è quanto di meglio possa offrire in questo momento il mercato. Oltre a resistere a cadute, graffi, escursioni termiche, è anche impermeabile. Assicura un monitoraggio completo della salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta più di 30 app per lo sport e per ognuna raccoglie statistiche professionali. Dotato anche di una torcia LED e di mappe professionali che puoi utilizzare durante le escursioni all’aperto. Non farti sfuggire questa super promo e clicca sul link qui in basso.

Garmin epix Pro: offerta, prezzo e sconto Amazon

Occasione speciale per il Garmin epix Pro di seconda generazione. Lo smartwatch super resistente del produttore statunitense è disponibile in promo a un prezzo di 679 euro, con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Per l’orologio super resistente si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare in modo approfondito le caratteristiche di questo orologio speciale.

Garmin epix Pro: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin Epix Pro (Gen 2) è quanto di meglio tu possa trovare tra gli orologi super resistenti. Il modello disponibile oggi in promo è quello da 51 mm che si distingue per il suo display AMOLED brillante e sempre attivo, che garantisce una leggibilità perfetta in qualsiasi condizione di luce, dal sole accecante alla totale oscurità. Lo stile ricorda quello degli orologi analogici grazie allo schermo rotondo ed è realizzato con una lente in zaffiro resistente ai graffi. Una delle novità più apprezzate di questa generazione è la torcia LED integrata con intensità regolabile, essenziale per la sicurezza durante gli allenamenti notturni o per l’orientamento in situazioni di emergenza.

Il Garmin epix Pro (Gen 2) è anche il compagno ideale per l’allenamento. Utilizza la tecnologia Multi-banda e SatIQ™ per una precisione superiore del GPS in ogni ambiente, anche nelle valli più profonde o tra i grattacieli. Supporta più di 30 attività sportive, tra cui alcune di livello professionale come la mountain bike, lo sci alpinismo e il surf.

Trovi anche tante funzioni utili per il monitoraggio della salute. Oltre a un controllo continuo della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, l’orologio è dotato della funzione Morning Report, che ti fornisce un riepilogo giornaliero delle tue metriche sul sonno, sul recupero dall’allenamento ed eventualmente problemi cardiaci.

Nonostante il display AMOLED, l’autonomia è ottimizzata per l’avventura. La versione da 51 mm assicura una lunga durata, anche con l’uso intensivo del GPS. Con un utilizzo normale può durare fino a 31 giorni.

Grazie alla connettività smart, potrai ricevere notifiche, effettuare pagamenti contactless con Garmin Pay e ascoltare musica direttamente dall’orologio, rendendolo il tuo compagno ideale sia in montagna che in città.

