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Durante l'Opening Night Live della Gamescom sono stati mostrati moltissimi trailer, alcuni dei quali davvero sorprendenti. Ecco la lista completa e i nostri coup de coeur

CD Projekt RED Press Center

La Gamescom 2026 è ufficialmente iniziata, almeno per quanto riguarda gli annunci. Come da tradizione, è stato Geoff Keighley ad aprire le danze con l’Opening Night Live, una lunga carrellata di trailer, nuovi giochi, date di uscita e sorprese.

E di sorprese, questa volta, ce ne sono state parecchie. Tra i numerosi giochi mostrati, considerando anche il pre-show, hanno trovato spazio produzioni molto attese come Final Fantasy VII Revelation, Gears of War: E-Day e ANANTA, ma anche alcuni progetti completamente nuovi come Nodusfall, che ha rappresentato una delle sorprese più interessanti della serata. Il finale, poi, ha spiazzato tutti con un doppio annuncio su The Witcher 3.

Ecco tutti gli annunci della serata, con un approfondimento sui giochi che ci hanno convinto di più.

Tutti gli annunci dell’Opening Night Live 2026

Durante la mezz’ora di pre-show della Gamescom che, lo ricordiamo, si terrà dal 26 al 30 agosto, sono stati mostrati alcuni trailer che hanno immerso gli spettatori nell’atmosfera della serata:

Worms: Galactic Tactics

Train Sim World 7

RollerCoaster Tycoon: Wonderworks

Aniimo

Genigods: Nezha

Perceptum

Acornia: Mirror Worlds

Valor Mortis

Tankrat

Murals

Humankind 2

Elta: Defy All Gods

Age Twisters

Onimusha: Way of the Sword

Mariachi Legends

Poi, Geoff Keighley e Eefje “Sjokz” Depoortere hanno dato il via al vero e proprio show con una lunga e succosissima serie di annunci:

Nodusfall

Rainbow Six Tactics

Gears of War: E-Day

ANANTA

Silent Hill: Townfall

Resonance: A Plague Tale Legacy

Sea of Remnants

Crimson Desert: Enhanced

Tides of Annihilation

Lofsöng

Mega Man: Dual Override

Rayman Legends Retold

PUBG: DED.NET

Once Human

Control Resonant

The Blood of Dawnwalker

Game of Thrones: War for Westeros

DUST: Origins

Exodus

Warlock: Dungeons & Dragons

1001 Threads of Mizan

Silver Palace: House of Greed

Monster Hunter: Outlanders

Metro 2039

Hitman: World of Assassination

AION 2

Afterworld: Your Empire from the Ashes

Petit Planet

Aliens: Fireteam Elite 2

Mewgenics

1666: Amsterdam

Showa American Story

Road Kings

Stage Tour

Crazy Taxi: World Tour

Turok: Origins

Gravhounds

LEGO Skylines

Transport Fever 3

Exterminauts

Path of Exile 2

Heroes of Might and Magic III Remake

No Law

Project Zeta

Cinder City

ONTOS

Pony Island 2: Panda Circus

Zoopunk

There Are No Ghosts at the Grand

Roco Kingdom

The Defiant

Tarae: The Unbound

Like or Die

Final Fantasy VII Revelation

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Gli ultimi minuti dello show hanno regalato le sorprese più importanti, con Final Fantasy VII Revelation e, soprattutto, il doppio annuncio dedicato a The Witcher 3.

I nostri coup de coeur

Il ritmo dello show è stato piuttosto incalzante, e ci ha regalato anche un momento Eurovision con l’esibizione dei Ridiculon del brano Guillotina da Mewgenics. Ma tra le decine di annunci, alcuni hanno attratto in modo particolare la nostra attenzione.

Tides of Annihilation, la Londra arturiana in rovina

Tra i giochi che hanno lasciato maggiormente il segno c’è senza dubbio Tides of Annihilation, l’action adventure di Eclipse Glow Games.

Il gioco parte da un’idea già estremamente affascinante: una Londra devastata da un’invasione proveniente da un altro mondo, nella quale realtà e fantasia finiscono per sovrapporsi. La protagonista Gwendolyn dovrà attraversare i resti della città alla ricerca di un modo per fermare la catastrofe e salvare sua sorella.

È soprattutto il modo in cui il gioco mescola l’ambientazione moderna con la mitologia arturiana a renderlo interessante. Gwendolyn può evocare e utilizzare i poteri dei leggendari Cavalieri della Tavola Rotonda, ognuno associato a differenti abilità e stili di combattimento.

Il gioco è in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e non ha ancora una data di uscita. Alla Gamescom, inoltre, sarà possibile provarlo con una demo estesa.

ANANTA ha finalmente una data

Dopo aver cambiato nome da Project Mugen ad ANANTA, il progetto di Naked Rain e NetEase è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, questa volta accompagnato da una data di uscita: 15 gennaio 2027.

ANANTA punta su un enorme mondo urbano open world nel quale azione, esplorazione e vita cittadina convivono in un’ambientazione dall’estetica anime.

Il nuovo trailer ha reso ancora più tangibile l’atmosfera piuttosto peculiare del gioco, che mescola ironia, sequenze spettacolari e mistero. Il gioco uscirà su PC, PS5 e piattaforme mobile e sarà free-to-play.

Warlock: Dungeons & Dragons, un’avventura dark fantasy

Un’altra delle sorprese più interessanti è stata Warlock: Dungeons & Dragons, il nuovo action adventure single player sviluppato da Invoke Studios e pubblicato da Wizards of the Coast.

Il lungo trailer ha mostrato una sequenza di gioco che alterna esplorazione a combattimenti, mostrando le abilità della protagonista Kaatri: una guerriera in grado di utilizzare un variegato arsenale di incantesimi utili sia ad esplorare il mondo di gioco sia a sconfiggere gli avversari. Sembra che la creatività abbia un ruolo centrale, in quanto la combinazione tra elementi e interazioni ambientali apriranno a diverse possibilità.

Il gameplay mostrato a Colonia è probabilmente la cosa più importante emersa finora sul progetto, perché permette finalmente di capire quale direzione abbia scelto Invoke Studios. Il gioco è previsto per il 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nodusfall, HoYoverse cambia completamente registro

Forse il reveal più sorprendente della serata è stato Nodusfall, il nuovo progetto di HoYoverse. E la sorpresa deriva soprattutto dal fatto che, a prima vista, sembra quasi impossibile riconoscere lo studio dietro Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Zenless Zone Zero.

Nodusfall è infatti un action game cooperativo dark fantasy dall’impostazione decisamente più realistica. Il trailer ha mostrato gruppi di giocatori impegnati ad affrontare enormi creature, con un sistema di combattimento che sembra prendere spunto sia da Monster Hunter sia dai soulslike di FromSoftware.

È probabilmente uno dei progetti che più incuriosisce proprio perché rappresenta una deviazione radicale dalla formula che ha reso famosa HoYoverse. Per ora non ci sono ancora una data di uscita né piattaforme ufficialmente annunciate.

Final Fantasy VII Revelation prepara il gran finale

Uno dei momenti più attesi della serata era inevitabilmente quello dedicato a Final Fantasy VII Revelation, terzo e conclusivo capitolo della trilogia remake. Il trailer ha offerto un nuovo sguardo alla minaccia rappresentata dalle Weapon e alla battaglia che attende Cloud e i suoi compagni.

La portata del progetto continua a sembrare enorme. Revelation permetterà infatti di esplorare un mondo molto più aperto rispetto ai due capitoli precedenti, utilizzando anche la Highwind per spostarsi liberamente tra le diverse regioni del pianeta.

E proprio le Weapon sono destinate a essere tra le grandi protagoniste di questa conclusione. Il trailer mostrato alla Gamescom ha dedicato ampio spazio alle gigantesche creature, suggerendo battaglie decisamente più spettacolari rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli.

Final Fantasy VII Revelation arriverà nella primavera del 2027 contemporaneamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

The Witcher 3 torna con un doppio annuncio: remaster e nuova espansione

Il vero colpo di scena è arrivato alla fine. CD Projekt RED ha annunciato The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, una nuova versione del gioco che arriverà il 29 settembre 2026 come aggiornamento gratuito per i possessori del gioco sulle piattaforme compatibili.

Oltre a un aggiornamento grafico, la remaster introdurrà miglioramenti alle prestazioni, un sistema di combattimento rivisto, spostamenti migliorati, nuovi effetti per i Segni, un sistema di cavalcatura rinnovato, comportamenti più avanzati per i mostri, una revisione dell’albero delle abilità, la trasmogrificazione, nuove finisher e una photo mode ampliata. Infine, le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine saranno incluse nel gioco.

Già questo sarebbe bastato a fare la felicità dei fan, e a convincerci a tornare nelle terre affascinanti e letali del Continente, ma a farci sobbalzare il cuore in petto è stato il trailer dell’attesa nuova espansione, Songs of the Past, che arriva dopo 12 anni dall’uscita del gioco base.

Songs of the Past è il nuovo grande capitolo di Geralt

Insieme alla remaster è arrivato il primo vero assaggio di The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, la terza espansione del gioco dopo gli acclamatissimi Hearts of Stone e Blood and Wine.

Geralt tornerà protagonista di una nuova avventura ambientata nella regione inedita di Letten, apparentemente idilliaca e legata alle tradizioni rurali e al folklore, ma costruita sopra un oscuro segreto.

Il teaser ha mostrato soltanto una piccola parte di quello che ci aspetta, ma non vediamo l’ora di tornare a vestire i panni dello strigo. Tra le novità ci sarà anche una nuova arma: la catena.

Songs of the Past arriverà nel 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.