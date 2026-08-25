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Tutto pronto per l'inizio della Gamescom: ad aprire le danze ci sarà l'Opening Night Live di Geoff Keighley, e a seguire ci saranno numerosi eventi, showcase e appuntamenti online

Photo: Koelnmesse / gamescom / Koelnmesse GmbH / Marvin Ruppert

La Gamescom 2026 torna a Colonia dal 26 al 30 agosto, ma per chi seguirà l’evento da casa l’appuntamento comincia già martedì 25 agosto con la Opening Night Live, la grande serata inaugurale condotta da Geoff Keighley. La manifestazione tedesca si prepara a un’edizione da record, con oltre 1.600 espositori provenienti da 67 Paesi, 233mila metri quadrati di superficie espositiva e più di 420 aziende presenti nell’area dedicata agli indie.

La Gamescom, il più importante evento europeo dedicato ai videogiochi, ospiterà nel corso della settimana diverse dirette, showcase e presentazioni che permetteranno anche a chi non sarà a Colonia di seguire le principali novità. Ecco quindi tutti gli appuntamenti da segnare sul calendario.

Quando si svolge la Gamescom 2026

La settimana della Gamescom inizia con Gamescom Dev, la conferenza dedicata agli sviluppatori, già dal 24 agosto, mentre la manifestazione vera e propria apre al pubblico dal 26 al 30 agosto. La sera del 25 agosto è invece in programma la Opening Night Live, che inaugura ufficialmente la Gamescom.

Per chi segue l’evento dall’Italia non ci sono differenze di fuso orario: gli orari indicati da Gamescom sono infatti in CEST, lo stesso fuso utilizzato in Italia nel periodo estivo.

Gamescom Opening Night Live: data, ora e dove vederla

Il primo grande appuntamento è la Gamescom Opening Night Live, in programma martedì 25 agosto alle 20:00. A condurre lo spettacolo sarà ancora una volta Geoff Keighley, affiancato dalla co-conduttrice Eefje “Sjokz” Depoortere. La diretta ospiterà world premiere, trailer e sorprese.

Keighley ha confermato in un post su X alcuni dei giochi presenti durante lo show:

The Witcher 3: Songs of the Past

Final Fantasy VII Revelation

Gears of War: E-Day

Ananta

Tides of Annihilation

Metro 2039

Game of Thrones: War for Westeros

Warlock: Dungeons & Dragons

Altri giochi sono stati direttamente annunciati dagli sviluppatori, che ne hanno indicato la presenza durante l’Opening Night Live:

AION 2

CINDER CITY

Project Bonfire

SILENT HILL: Townfall

Showa American Story

Valor Mortis

Pony Island 2: Panda Circus

Vi sono poi altri giochi indicati da fonti di settore, ma di cui non è stata confermata ufficialmente la presenza. Inoltre, possiamo sicuramente aspettarci qualche sorpresa.

Tra i giochi più attesi ci sono sicuramente The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, Final Fantasy VII Revelation, Metro 2039, Gears of War: E-Day e Silent Hill: Townfall.

Particolare fervore circonda The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, l’espansione del capolavoro di CD Projekt RED annunciata qualche mese fa ma non ancora mostrata ufficialmente al pubblico.

La diretta partirà alle 20:00, mentre il pre-show è previsto a partire dalle 19:30. La trasmissione sarà disponibile attraverso i canali ufficiali di Gamescom e sulle principali piattaforme streaming, nonché sul profilo YouTube di The Game Awards come indicato da Keighley nel suo post.

Tutte le dirette e gli showcase della Gamescom 2026

La Opening Night Live non sarà l’unico appuntamento trasmesso online. Gamescom ha confermato una programmazione digitale particolarmente ricca, con diversi format pensati per portare il pubblico direttamente al centro della manifestazione.

Tra questi c’è Gamescom Studio, realizzato in collaborazione con IGN, con interviste, approfondimenti, presentazioni e contenuti direttamente dal salone espositivo.

Grande spazio sarà dedicato anche agli sviluppatori indipendenti con il Gamescom Awesome Indies Show, prodotto da IGN, che proporrà numerose presentazioni dedicate ai giochi indipendenti. L’importanza della sezione indie è del resto cresciuta sensibilmente: l’area dedicata ospita oltre 420 aziende, il 16% in più rispetto all’edizione precedente. L’appuntamento è per il 27 agosto alle ore 20.00 per una diretta di circa 60-75 minuti.

Un’altra grande novità del 2026 è Gamescom GDQ, la prima collaborazione di questo tipo tra Gamescom e Games Done Quick. Dal 28 al 30 agosto andrà in scena una maratona di speedrun, con appuntamenti distribuiti nell’arco delle tre giornate. Il programma ufficiale comprende, tra gli altri, Mario Kart DS, Ultros, Resident Evil, Sonic Heroes, Sonic Frontiers, Halo Infinite, Donkey Kong Country, Hades II, Pokémon Rosso/Blu e Portal 2.

Il calendario degli appuntamenti online può quindi essere riassunto così:

Data Appuntamento Cosa aspettarsi 25 agosto Gamescom Opening Night Live Annunci, world premiere, trailer e gameplay 26-30 agosto Gamescom Studio Interviste, approfondimenti e contenuti dalla fiera 27 agosto Gamescom Awesome Indies Presentazioni e novità dal mondo indie 28-30 agosto Gamescom GDQ Maratona di speedrun

I publisher presenti e i giochi più attesi

La lista degli espositori è particolarmente lunga. Tra i principali publisher e aziende presenti alla Gamescom 2026 figurano:

astragon

Bandai Namco

Bilibili

Capcom

CD PROJEKT RED

Daybreak Games

Deep Silver

Douyin

Electronic Arts

Fandom

Focus Entertainment

GameMeca

Google Play

heise jobs

HoYoverse

IGN

INVEN

Konami

Krafton

marqet agency

Nazara Technologies

NetEase

Nintendo

Republic of Gamers

Ruliweb

SEGA

Square Enix

The LEGO Group

ThisIsGame

TikTok

Ubisoft

XBOX

L’elenco completo degli espositori può essere consultato nel database ufficiale di Gamescom, che permette di cercare aziende, prodotti e videogiochi presenti alla manifestazione.

Tra i giochi messi in evidenza dal sito ufficiale di Gamescom troviamo invece:

Fable

Forza Horizon 6

DRAGON BALL XENOVERSE 3

Ace Combat 8: Wings of the Theve

Persona 4 Revival

Alien: Isolation 2

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Rayman Legends Retold

Star Wars Zero Company

Zenless Zone Zero

Resonance: A Plague Tale Legacy

Mega Man: Dual Override

PRAGMATA

Onimusha: Way of the Sword

Silver Pines

Sea of Remnants

Worms W.M.D

Seafarer: The Ship Sim

The Blood of Dawnwalker

Nintendo Switch Sports Resort

Questa è soltanto una piccolissima porzione in quanto i giochi presenti in fiera sono tantissimi.

Il calendario della Gamescom 2026 giorno per giorno

Martedì 25 agosto sarà la giornata della Opening Night Live, il grande appuntamento dedicato agli annunci e alle novità. La trasmissione inizierà alle 20:00, con un pre-show dalle 19:30.

Mercoledì 26 agosto aprirà ufficialmente la fiera. Inizieranno anche le attività rivolte al pubblico e la programmazione online di Gamescom Studio e degli altri format.

Giovedì 27 agosto sarà la giornata del Gamescom Awesome Indies Show, che tra l’altro coincide con la pubblicazione del trailer di GTA VI su Netflix.

Venerdì 28 agosto entrerà nel vivo il programma di Gamescom GDQ, mentre proseguiranno le dirette e gli appuntamenti online della Gamescom.

Sabato 29 agosto continueranno showcase, interviste e speedrun, con il programma di Gamescom GDQ che proseguirà per tutta la giornata.

Domenica 30 agosto sarà l’ultima giornata della manifestazione e si chiuderà anche il programma di Gamescom GDQ, con il Gamescom GDQ 2026 Finale previsto alle 18:00.

Per chi segue tutto da casa, dunque, il momento più importante resterà la Opening Night Live del 25 agosto, ma il calendario digitale proseguirà per tutta la settimana con Gamescom Studio, Awesome Indies e GDQ.