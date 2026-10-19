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Una competizione scientifica nata da un esemplare gigante ha portato alla scoperta del gambero più grande del Nord America e di un insolito limite biologico che ne frena la crescita.

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Una scommessa nata dopo la cattura di un gambero gigante in Kentucky ha spinto i ricercatori a confrontare centinaia di reperti museali.

L’indagine ha individuato in Tennessee il gambero d’acqua dolce nordamericano più grande, lungo 86,6 millimetri, e censito venti esemplari eccezionali.

Quasi tutte le specie sembrano fermarsi attorno agli 80 millimetri, un limite forse legato alla struttura dell’esoscheletro o dei muscoli.

Un enorme gambero d’acqua dolce ripescato dal fango del Kentucky ha scatenato una vera e propria caccia al tesoro scientifica in tutti gli Stati Uniti. Quella che era iniziata come una bonaria scommessa tra colleghi si è trasformata in uno studio accademico di rilievo, pubblicato sulla rivista Ecology. La ricerca ha permesso di identificare l’esemplare più imponente del continente e ha sollevato un enigma interessante: per quale motivo questi crostacei sembrano scontrarsi con un limite biologico insuperabile quando si tratta di crescere?

La sfida tra ricercatori nata dal mito di Crawzilla

Tutto ha preso il via quando Caitlin Bloomer, docente presso il College of ACES dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign, ha catturato un crostaceo dalle dimensioni fuori dal comune appartenente alla specie nota proprio come Crawzilla.

Convinta di aver stabilito un record storico, la ricercatrice ha mostrato l’esemplare a un collega, il quale ha subito ribattuto di averne visti di più grandi.

Questo scambio goliardico ha spinto la studiosa a contattare musei e biologi di tutto il Paese per misurare con precisione millimetrica i reperti conservati nelle collezioni scientifiche.

Dall’analisi comparativa di centinaia di reperti è emersa una selezione di 20 esemplari giganti appartenenti a ben 18 specie diverse.

Sebbene il primo esemplare catturato non abbia conquistato la vetta assoluta, si è comunque piazzato tra i primi venti ed è risultato l’unico gambero scavatore presente in classifica.

Il record e il ruolo dei musei

Il primato per le dimensioni maggiori per un gambero d’acqua dolce in Nord America spetta a un esemplare di Tennessee bottlebrush crayfish lungo 86,6 millimetri, misurazione riferita al solo corpo ed escludendo chele, antenna e coda.

Conservato dal 2011 nella collezione della West Liberty University grazie al lavoro del professor Zac Loughman e dei suoi studenti, questo gigante presenta un carapace lungo quanto una carta di credito e un’estensione totale, con chele e coda, pari alla larghezza di un foglio di taccuino.

A contribuire all’indagine sono state anche altre autorevoli istituzioni, tra cui l’Illinois Natural History Survey, con sei esemplari posizionati al vertice della lista, e il National Museum of Natural History della Smithsonian Institution con quattro reperti.

L’analisi dimostra come le collezioni museali siano fondamentali per rispondere a quesiti biologici complessi che richiederebbero decenni di ricerche sul campo.

L’enigma del limite biologico alla crescita

Il dato più sorprendente emerso dalle misurazioni riguarda la presenza di una soglia invalicabile. Nonostante le marcate differenze tra le varie specie e le diversità degli habitat, quasi tutti i crostacei analizzati tendono a fermarsi attorno agli 80 millimetri di lunghezza corporea.

I ricercatori hanno tentato di associare questo blocco a variabili ambientali come la latitudine, la disponibilità di ossigeno o la tipologia di corso d’acqua, senza tuttavia riscontrare alcuna correlazione statistica.

L’ipotesi prevalente punta ora verso fattori intrinseci alla biologia dell’animale: la struttura dell’esoscheletro rigido o la conformazione dell’apparato muscolare potrebbero imporre un vincolo fisico insuperabile.

Comprendere questi meccanismi fisiologici rappresenterà il prossimo passo per la biologia acquatica: insomma, anche le creature più familiari nascondano ancora misteri irrisolti.