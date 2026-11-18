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In Florida è stato individuato un esemplare di Galerina indica capace di produrre insieme psilocibina e amatossine, un veleno potenzialmente mortale.

La doppia capacità chimica sarebbe nata attraverso trasferimenti genici orizzontali, un fenomeno evolutivo mai documentato prima per questi composti nello stesso fungo.

Piccolo e simile a molte specie innocue, il fungo è quasi impossibile da riconoscere a vista e pone seri rischi per chi raccoglie funghi.

Uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology documenta per la prima volta in Florida un esemplare di Galerina indica che sintetizza contemporaneamente psilocibina e amatossine letali.

Un fungo allucinogeno letale

Nel regno dei funghi, finora, esisteva una regola non scritta piuttosto rassicurante: le specie che provocano effetti psichedelici non sono letali.

Se i classici funghi allucinogeni possono certamente causare esperienze psicologiche spiacevoli, non possiedono una dose letale accertata perché i loro percorsi evolutivi sono sempre rimasti separati da quelli delle specie velenose. Almeno fino a oggi.

Una recente ricerca scientifica ha infatti ribaltato questa certezza, portando alla luce in Florida il primo "fungo della magia nera": una specie capace di unire in un unico organismo il potere allucinogeno e un veleno mortale.

L’arsenale chimico tra psilocibina e amatossine

Per comprendere l’eccezionalità di questa scoperta bisogna osservare come i funghi si difendono dai predatori, su tutti lumache e insetti, durante la breve vita del loro corpo fruttifero destinato a disperdere le spore.

Alcune specie hanno sviluppato la psilocibina, una molecola che nell’essere umano imita il neurotrasmettitore serotonina, alterando la percezione di tempo, spazio e realtà e generando euforia o allucinazioni.

Tutt’altro arsenale chimico caratterizza invece i funghi mortali come la celebre Amanita phalloides, responsabile del 90% dei decessi legati ai funghi nel mondo.

Queste specie sintetizzano le amatossine, tra cui l’alfa-amanitina, una sostanza che blocca in modo irreversibile l’enzima RNA polimerasi II.

Senza tale meccanismo fondamentale per la sintesi proteica, le cellule vanno incontro a una morte rapida e inesorabile. Finora, natura ed evoluzione avevano tenuto questi due sistemi biochimici rigorosamente divisi.

Come funziona il trasferimento genico orizzontale

Il protagonista di questa anomalia biologica si chiama Galerina indica. Descritto per la prima volta in India nel 2015, il fungo è stato recentemente individuato e analizzato nelle zone paludose della Florida.

I ricercatori hanno scoperto che l’organismo ospita entrambi i composti chimici grazie a un affascinante meccanismo evolutivo noto come trasferimento genico orizzontale.

A differenza della normale trasmissione verticale del DNA da genitore a figlio, il trasferimento orizzontale permette a un organismo di acquisire materiale genetico direttamente da altri individui, persino appartenenti a specie diverse.

Secondo gli scienziati, la Galerina indica produceva originariamente solo amatossine e ha successivamente "importato" i geni per sintetizzare la psilocibina attraverso due distinti eventi di scambio genetico.

Come ha spiegato Bryn Dentinger, curatore di micologia presso il Natural History Museum of Utah e coautore dello studio, è come stringere la mano a qualcuno e ritrovarsi parte del suo DNA integrato nel proprio genoma: un doppio evento di questo tipo per metaboliti così specializzati nello stesso genere di funghi rappresenta un caso finora mai documentato.

I rischi legati al riconoscimento sul campo

Oltre al valore biochimico ed evolutivo, la scoperta solleva una questione pratica molto seria per chi frequenta i boschi.

Gli esemplari studiati, ora conservati presso il museo dello Utah per ulteriori analisi volte a capire quale vantaggio evolutivo offra questa doppia arma chimica, sono estremamente difficili da identificare in natura.

Come sottolineato da Matthew Smith, professore presso il Dipartimento di Patologia Vegetale dell’Università della Florida e autore senior della ricerca, si tratta di funghi piccoli e marroni, esteticamente identici a centinaia di altre specie innocue o semplicemente psichedeliche.

Distinguerli a occhio nudo è un’impresa ardua persino per un micologo esperto.