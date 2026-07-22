Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Samsung ha portato a Londra il primo Unpacked europeo della sua storia, con la gamma pieghevole più ampia di sempre: tre smartphone invece dei consueti due.

Mettiamo le mani sui tre protagonisti, a partire dal Galaxy Z Fold8, il vero debuttante dal formato più largo, già intravisto nei giorni scorsi grazie a un cantante dei BTS a Parigi.

Si passa poi al Fold8 Ultra, erede del vecchio Fold, e al Flip8, che guadagna la possibilità di usare le app sul display esterno. Peso, materiali e prime sensazioni, prima della recensione completa.

Samsung ha scelto Londra per il suo Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026, la prima volta in assoluto che l’evento lascia gli Stati Uniti o la Corea per una tappa europea. Sul palco sono arrivati tre smartphone pieghevoli e due smartwatch, la line-up più ampia mai presentata in un singolo Unpacked dedicato ai foldable.

I telefoni sono Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8: il primo già disponibile per il preordine, con arrivo sul mercato italiano nelle prossime settimane a un prezzo che parte da 2.099 euro per il Fold8, da 2.299 euro per il Fold8 Ultra e da 1.379 euro per il Flip8. Ai due smartwatch, Galaxy Watch Ultra 2 e la serie Galaxy Watch9, dedichiamo un articolo separato con tutte le caratteristiche nel dettaglio.

Il colpo di scena della gamma 2026 non riguarda il modello che porta il nome più pesante. La vera notizia è il Galaxy Z Fold8, il pieghevole che per mesi i rumor avevano soprannominato “Wide": un formato più corto e più largo rispetto ai Fold classici, pensato per aprirsi come un piccolo tablet 4:3 invece che come un libro allungato.

Ne avevamo già avuto un assaggio nei giorni scorsi, quando J-Hope dei BTS è stato immortalato con in mano un Fold8 non ancora annunciato durante le prove del World Tour Arirang a Parigi: un video comparso sui social che, settimana dopo settimana, aveva reso quel formato “largo" il pieghevole più chiacchierato dell’estate.

Abbiamo provato tutti e tre i dispositivi con qualche giorno di anticipo rispetto alla presentazione. Prima di raccontare le nostre impressioni, ecco come cambia la scheda tecnica di ciascun modello.

Galaxy Z Fold8, il debutto del formato largo

Il Galaxy Z Fold8 non è l’erede del Galaxy Z Fold7: è una linea a sé, pensata da Samsung per chi consuma contenuti più che per chi lavora sul dispositivo.

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Da chiuso, il display esterno misura 5,5 pollici in formato 10:16, largo abbastanza da scrivere con due mani senza l’effetto “listello" dei Fold precedenti. Aperto, lo schermo principale sale a 7,6 pollici in un rapporto 4:3, più vicino a un piccolo tablet che a un libro.

Il peso è il dato che salta immediatamente all’occhio: 201 grammi, il Fold più leggero mai realizzato da Samsung, nonostante una batteria da 4.800 mAh. Il merito è della nuova tecnologia Flex Titanium, una struttura del display con pellicola in lega di titanio che riduce la visibilità della piega e permette spessori più contenuti senza sacrificare la resistenza.

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Sul fronte fotografico, il Fold8 monta un doppio sensore da 50 megapixel, uno grandangolare e uno ultra-grandangolare, entrambi pensati per scatti quotidiani più che per foto professionali.

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Il processore è lo stesso di tutta la gamma, Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy, con memorie che vanno dai 12GB+256GB ai 16GB+1TB.

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Galaxy Z Fold8 Ultra, la produttività al vertice

Chi cercava l’erede naturale del vecchio Fold lo trova nel Galaxy Z Fold8 Ultra, che mantiene il formato più verticale e alza l’asticella delle prestazioni.

Il display principale cresce a 8 pollici, con uno spessore da aperto di appena 4,1 millimetri e un peso di 215 grammi, numeri che ne fanno il pieghevole più sottile mai prodotto da Samsung in questa fascia.

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Il comparto fotografico è quello a fare davvero la differenza rispetto al Fold8 standard: una fotocamera principale da 200 megapixel con HDR dedicato, una ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x.

Per chi lavora con il video, il Fold8 Ultra registra in 8K con codec APV e integra Cine LUT per applicare direttamente dallo smartphone una resa cromatica cinematografica.

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La batteria sale a 5.000 mAh e introduce una nuova architettura di ricarica a doppio circuito con potenza fino a 45 W, mentre il sistema di raffreddamento in grafite, più ampio rispetto alla generazione precedente, dovrebbe contenere il calorosamente noto problema del throttling durante l’uso prolungato.

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Galaxy Z Flip8, l’app anche a schermo chiuso

Il Galaxy Z Flip8 resta il pieghevole più compatto della gamma, ma introduce quella che è probabilmente la novità più utile dell’anno per chi lo usa tutti i giorni: la possibilità di far girare qualsiasi app direttamente sulla FlexWindow, il display esterno, senza dover aprire il telefono.

Fino allo scorso anno la finestra esterna era limitata a poche funzioni preimpostate; ora diventa una vera interfaccia con Now Brief e con le automazioni di Gemini Intelligence accessibili tramite tasto laterale o comando vocale.

Con appena 180 grammi e 6,1 millimetri di spessore da aperto, il Flip8 resta il modello più leggero e sottile della sua linea di sempre. La fotocamera principale sale a 50 megapixel con ProVisual Engine, pensata soprattutto per i selfie, mentre la FlexCam aggiunge un blocco orizzontale allo stabilizzatore per i video registrati dal display esterno.

Sotto la scocca lavora un Exynos 2600, non lo stesso Snapdragon degli altri due modelli, con memorie che si fermano a 12GB+512GB nella configurazione più capiente.

Le nostre prime impressioni dopo la prova sul campo

Una breve prova subito dopo l’Unpacked non basta per un giudizio definitivo, e la recensione completa arriverà dopo settimane di uso reale. Detto questo, qualcosa da raccontare già c’è.

Il Galaxy Z Fold8 convince, e convince parecchio. Il nuovo formato largo si tiene in mano meglio di quanto ci aspettassimo, e il peso è probabilmente il dettaglio che lascia più sorpresi: 201 grammi sono meno di un iPhone 17 Pro Max (233 grammi) o di un Galaxy S25 Ultra (218 grammi), pur avendo tra le mani un dispositivo che si apre in un piccolo tablet.

Il form factor ci piace davvero. Il problema, quest’anno, è il prezzo: a partire da 2.099 euro, il Fold8 si gioca la sfida più dura non contro la concorrenza, ma contro il portafoglio di chi vorrebbe acquistarlo.

Il Flip8 rischia invece di passare un po’ in sordina in questa presentazione, schiacciato dall’attenzione mediatica tutta rivolta al nuovo formato largo. Peccato, perché la possibilità di usare le app direttamente sulla FlexWindow senza aprire il telefono è la novità più concreta per l’uso quotidiano di tutta la gamma, e potrebbe pesare più di quanto le prime reazioni social lascino intendere.

Prezzi e promozioni di lancio

Tutti i modelli sono disponibili per il preordine da subito, con arrivo sugli scaffali italiani nelle prossime settimane. Ecco il listino completo.

Il Galaxy Z Fold8 Ultra si acquista a 2.299 euro nella versione 12GB+256GB, 2.499 euro per 12GB+512GB e 2.899 euro per 16GB+1TB.

Il Galaxy Z Fold8 parte da 2.099 euro per 12GB+256GB, sale a 2.299 euro per 12GB+512GB e a 2.699 euro per 16GB+1TB.

Il Galaxy Z Flip8 è il più accessibile della gamma, con 1.379 euro per 12GB+256GB e 1.579 euro per 12GB+512GB.

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