Conclusioni

Samsung Galaxy Z Fold8 5G, 256GB, Graphite, Versione Italiana 2.099,00 € Acquista su Amazon

Il Galaxy Z Fold8 convince proprio dove sembrava più rischioso: il nuovo formato. Le proporzioni più corte e larghe, che nei primi minuti disorientano chiunque abbia usato pieghevoli in verticale per anni, si trasformano in pochissimo tempo in un vantaggio concreto per lo scrolling, la lettura e lo streaming. A questo si aggiunge un peso di 201 grammi mai visto prima su un Fold e una batteria che, nell'uso reale, ha sorpreso più di ogni altro dato tecnico.

Il limite più evidente resta la fotocamera priva di teleobiettivo, che tiene il Fold8 un passo indietro rispetto al modello Ultra. A questo si aggiunge il surriscaldamento della ricarica wireless, l'unico difetto davvero fastidioso incontrato nell'uso quotidiano, e l'obbligo pratico di dotarsi di una cover magnetica dedicata.

Se facciamo un confronto tra il Galaxy Z Fold8 "base" e quello Ultra, non ha senso dare un voto comparativo, perché parliamo di due filosofie diverse dello stesso form factor. Il Fold8 Ultra mantiene lo schermo interno più grande, quasi 8 pollici, una fotocamera da 200 MP con teleobiettivo dedicato e una batteria da 5.000 mAh: è il Fold pensato per chi lavora, monta presentazioni, gestisce documenti e ha bisogno del massimo dal comparto foto.

Il Fold8 standard, invece, sacrifica parte di questa produttività per guadagnare 14 grammi in meno di peso e un formato più largo, pensato apposta per chi consuma contenuti più che per chi li produce in ambito professionale. Non è un gradino sotto: è un'altra scelta d'uso, e chi deve decidere farebbe bene a partire da come userà davvero il telefono ogni giorno, non dalla scheda tecnica.

2.099 euro per la versione base da 256 GB sono tanti, e si sale rapidamente a 2.299 e 2.699 euro per le configurazioni superiori, con in più l'onere pratico della cover magnetica.

Ma il Samsung Galaxy Z Fold8 non è solo uno dei pieghevoli più originali oggi sul mercato: è la prova che un'idea abbandonata dal settore dopo il primo tentativo di Google era semplicemente arrivata troppo presto, e che oggi apre la strada a un segmento tutto suo.

Con Apple pronta a percorrere la stessa direzione entro fine anno, quello che Samsung propone oggi con Fold8 rischia di diventare il punto di riferimento con cui si confronteranno tutti i pieghevoli dei prossimi anni. Chi vuole essere tra i primi a vivere questo cambio di formato, senza pesare come un tablet, troverà in Galaxy Z Fold8 uno dei pieghevoli più convincenti mai realizzati da Samsung.