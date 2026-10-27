Galaxy Z Flip8, offerta shock: solo per oggi lo paghi quasi la metà

Il Galaxy Z Flip8 è in offerta con uno sconto del 49% e risparmi quasi 700 euro. Doppio display, ottimo processore e designa a conchiglia.

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La settimana degli smartphone pieghevoli. Dopo l’ottima promo disponibile ieri per il Motorola razr 70 plus, oggi troviamo in offerta un concorrente diretto: il Galaxy Z Flip8. L’ultima versione dello smartphone a conchiglia di Samsung è disponibile con uno sconto del 49% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Non si tratta di un refuso o di una truffa, ma di un’offerta in "carne e ossa" e il telefono viene spedito direttamente da Amazon. Lo smartphone di Samsung è uno dei migliori nella sua categoria: doppio display (uno interno e uno esterno), processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, comparto fotografico da top di gamma e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy: non farti scappare l’occasione.

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Galaxy Z Flip8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta impossibile da farsi scappare. Da oggi trovi il Galaxy Z Flip8 con uno sconto del 49% e il prezzo scende a 709,99 euro, con un risparmio netto di circa 700 euro. Per il telefono si tratta di un super prezzo e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Galaxy Z Flip8: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy Z Flip8 coniuga al design a conchiglia una scheda tecnica che lo posiziona nella fascia alta del mercato. Samsung ha lavorato anche sulla resistenza per renderlo anche più duraturo. Per capire tutte le potenzialità basta vedere la scheda tecnica: è dotato di un display interno da 6,9 pollici con risoluzione elevata e con luminosità di picco che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Lo smartphone presenta anche un secondo display esterno da 4,1 pollici (FlexWindow) per controllare notifiche, widget e app senza aprire il telefono.

Le prestazioni sono affidate al processore Exynos 2600 progettato e ottimizzato appositamente per gli smartphone Galaxy ed è supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria. Il multitasking non è certo un problema e puoi utilizzare tutte le app che vuoi.

Samsung ha investito anche nel comparto fotografico andando a migliorare la qualità degli scatti. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e uno zoom ottico 2x (fino a 10x digitale). La fotocamera frontale è da 10 megapixel. Hai anche il supporto degli strumenti AI di Samsung che ti aiutano a scattare foto professionali.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno e supporta anche la ricarica rapida. A bordo trovi Galaxy AI e tanti strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale per semplificarti la vita di tutti i giorni.

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