Galaxy Z Flip8, offerta lampo e prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Il Galaxy Z Flip8 è disponibile in promo con un doppio sconto e risparmi ben 350 euro. Design a conchiglia, doppio schermo e un comparto fotografico professionale.

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Presentato da pochissime settimane, il Galaxy Z Flip8 è disponibile in offerta su Amazon con un’occasione che non si vedeva da tantissimo tempo. Lo smartphone pieghevole di Samsung, infatti, vede il prezzo crollare in picchiata grazie a un doppio codice sconto da aggiungere in fase di pagamento. Inserendo i codici "FLIP250" e "PAOLOZ100" ottieni uno sconto cumulato di ben 350 euro, con un risparmio del 26% sul prezzo consigliato. Inoltre, per alleggerire la spesa, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Per chi è iscritto a Prime Student c’è anche uno sconto aggiuntivo di 100 euro. Questa nuova versione del pieghevole di Samsung è la più leggera e sottile di sempre e assicura anche scatti professionali. Samsung ha lavorato molto su questi aspetti per rendere il Galaxy Z Flip8 ancora più a misura d’utente. Con questa offerta lampo è anche un best-buy. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Galaxy Z Flip8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da cogliere al volo perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Il nuovissimo Galaxy Z Flip8 è disponibile con un doppio codice sconto che fa letteralmente crollare il prezzo.

Per inserire i due coupon, è necessario aggiungere il telefono nel carrello e proseguire verso il check-out. Nella pagina del pagamento, devi cliccare sulla voce "Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale" presente sotto la sezione "Modalità di pagamento" e spuntare la voce "Aggiungi un buono regalo, un codice promozionale o un coupon". A questo punto puoi aggiungere il coupon sconto "FLIP250" e poi ripetere la stessa procedura con il codice sconto "PAOLOZ100". Se hai seguito correttamente queste indicazioni, il prezzo finale sarà di 958,99 euro con un risparmio netto di 350 euro (il valore dei due coupon sconto) su quello consigliato da Amazon. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai anche quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Galaxy Z Flip8: le caratteristiche tecniche

Più potente, più leggero e più sottile rispetto al passato. Il Galaxy Z Flip8 fa un deciso salto in avanti rispetto ai modelli precedenti. Se sotto il profilo del design resta simile al passato, è tutto il resto a cambiare. A partire dalle componenti tecniche.

Partiamo, però, dall’elemento che contraddistingue questo telefono: il design a conchiglia. Lo smartphone, infatti, ricorda i cellulari dei primi anni 2000 con un’apertura a conchiglia che lo rende iconico. Samsung ha lavorato per renderlo più resistente e con una piega dello schermo meno evidente.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy Z Flip8 è dotato di un secondo display esterno da 4,1 pollici ad alta risoluzione con cui poter interagire facilmente con le app che utilizzi maggiormente. Non solo, ti permette anche un utilizzo facilitato della fotocamera e la possibilità di scattare foto nelle posizioni più incredibili. Una volta completamente aperto, troviamo un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Per le prestazioni devi fare affidamento al processore Exynos 2600 realizzato appositamente da Samsung per questo dispositivo.

Anche il comparto fotografico fa un deciso salto in avanti. Nella parte esterna trovi una fotocamera principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Nella parte interna, invece, c’è una selfie camera da 10 megapixel. Samsung ha dotato il comparto fotografico di funzioni di editing avanzate che si basano su avanzati algoritmi di intelligenza artificiale.

Restando in tema di AI, è presente anche la piattaforma Galaxy AI con tutte gli strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni e rendono lo smartphone un vero coltellino svizzero. Chiudiamo con la batteria che dura per tutto il giorno senza troppi problemi.

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