Libero
OFFERTE

L'iPhone Duo costa troppo? Il Galaxy Z Flip8 crolla di prezzo al minimo storico

Da oggi trovi lo smartphone pieghevole di Samsung con uno sconto di 500 euro e lo puoi anche pagare in 12 o 5 rate a tasso zero. Doppio schermo e fotocamera principale da 50 megapixel.

4 min di lettura

Galaxy Z Flip8, Z Fold8 e Z Fold8 Ultra MisterGadget.Tech

iPhone presenta il suo primo iPhone pieghevole (l’iPhone Duo) e Samsung risponde con una super offerta per il Galaxy Z Flip8, il suo telefono pieghevole più iconico. Uscito sul mercato da pochi mesi, da oggi è disponibile su Amazon con un super sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate per alleggerire l’esborso iniziale. Condizioni d’acquisto uniche che non devi farti sfuggire per nessun motivo. Il Galaxy Z Flip8 fa un ulteriore salto in avanti, con fotocamere migliorate, un design più leggero e una batteria aumentata. Le prestazioni sono da vero top di gamma, il tutto in un form factor rivoluzionario.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy Z Flip8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva Amazon per il Galaxy Z Flip8. Grazie allo sconto del 36% disponibile in pagina il prezzo scende a 879 euro, con un risparmio netto su quello di listino di 500 euro. Per questo telefono si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 73,25 euro al mese. Condizioni che lo rendono molto allettante. Inoltre, abbinando la cover originale risparmi anche 10 euro.

CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA AMAZON

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito dalla piattaforma di e-commerce hai i soliti quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy Z Flip8: le caratteristiche

Un design iconico ottimizzato per renderlo sempre più a misura di utente. L’ultima versione del Galaxy Z Flip parte dall’ottima base costruita in questi anni da Samsung e va a ritoccare singoli punti per renderlo sempre più performante.

L’azienda sud-coreana ha dotato lo smartphone pieghevole di un doppio display: una volta aperto, quello interno è un Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Schermo con cui puoi vedere con la miglior qualità possibile qualsiasi contenuto. Nella parte esterna è presente uno schermo Super AMOLED da 4,1 pollici da utilizzare per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente e a Now Brief, il nuovo strumento AI sviluppato da Samsung per supportati nella vita di tutti i giorni con consigli e suggerimenti. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2600 ottimizzato appositamente per questo modello e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Tra le novità di questa versione c’è anche il comparto fotografico potenziato. Nella parte esterna è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera interna per i selfie è da 10 megapixel. Grazie al particolare design dello smartphone puoi dare libero sfogo alla tua creatività con scatti personalizzati e anche registrare video utilizzando contemporaneamente sia la fotocamera frontale sia quella esterna.

Migliorata anche la capacità della batteria: completi un’intera giornata senza troppi patemi.

Scopri altri smartphone in promo da oggi su Amazon.

Offerta

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963