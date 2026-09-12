L'iPhone Duo costa troppo? Il Galaxy Z Flip8 crolla di prezzo al minimo storico
Da oggi trovi lo smartphone pieghevole di Samsung con uno sconto di 500 euro e lo puoi anche pagare in 12 o 5 rate a tasso zero. Doppio schermo e fotocamera principale da 50 megapixel.
iPhone presenta il suo primo iPhone pieghevole (l’iPhone Duo) e Samsung risponde con una super offerta per il Galaxy Z Flip8, il suo telefono pieghevole più iconico. Uscito sul mercato da pochi mesi, da oggi è disponibile su Amazon con un super sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate per alleggerire l’esborso iniziale. Condizioni d’acquisto uniche che non devi farti sfuggire per nessun motivo. Il Galaxy Z Flip8 fa un ulteriore salto in avanti, con fotocamere migliorate, un design più leggero e una batteria aumentata. Le prestazioni sono da vero top di gamma, il tutto in un form factor rivoluzionario.
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Galaxy Z Flip8: prezzo, offerta e sconto Amazon
Offerta esclusiva Amazon per il Galaxy Z Flip8. Grazie allo sconto del 36% disponibile in pagina il prezzo scende a 879 euro, con un risparmio netto su quello di listino di 500 euro. Per questo telefono si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 73,25 euro al mese. Condizioni che lo rendono molto allettante. Inoltre, abbinando la cover originale risparmi anche 10 euro.
La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito dalla piattaforma di e-commerce hai i soliti quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.
Galaxy Z Flip8: le caratteristiche
Un design iconico ottimizzato per renderlo sempre più a misura di utente. L’ultima versione del Galaxy Z Flip parte dall’ottima base costruita in questi anni da Samsung e va a ritoccare singoli punti per renderlo sempre più performante.
L’azienda sud-coreana ha dotato lo smartphone pieghevole di un doppio display: una volta aperto, quello interno è un Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Schermo con cui puoi vedere con la miglior qualità possibile qualsiasi contenuto. Nella parte esterna è presente uno schermo Super AMOLED da 4,1 pollici da utilizzare per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente e a Now Brief, il nuovo strumento AI sviluppato da Samsung per supportati nella vita di tutti i giorni con consigli e suggerimenti. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2600 ottimizzato appositamente per questo modello e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.
Tra le novità di questa versione c’è anche il comparto fotografico potenziato. Nella parte esterna è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera interna per i selfie è da 10 megapixel. Grazie al particolare design dello smartphone puoi dare libero sfogo alla tua creatività con scatti personalizzati e anche registrare video utilizzando contemporaneamente sia la fotocamera frontale sia quella esterna.
Migliorata anche la capacità della batteria: completi un’intera giornata senza troppi patemi.
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