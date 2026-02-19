Samsung, crolla il prezzo dello smartphone pieghevole: minimo storico

Il Galaxy Z Flip 7 FE è disponibile in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e risparmi più di 400 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

MisterGadget.Tech

Una delle prime aziende ad aver puntato sugli smartphone pieghevoli è stata Samsung, che in questi anni ha creduto molto in questa nicchia di mercato e ora è uno dei punti di riferimento. Il merito è anche di telefoni pieghevoli che negli anni si sono evoluti, sono diventati più resistenti e dotati di componenti premium. Come nel caso del Galaxy Z Flip 7 FE, modello lanciato in questi ultimi mesi e che da oggi troviamo in promo su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e diventa immediatamente un vero best-buy. Allo sconto fisso del 20% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 200 euro e il risparmio totale supera i 400 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy Z Flip 7 FE è il modello più economico tra gli smartphone pieghevoli di Samsung, ma questo non vuol dire che sia realizzato con componenti scadenti. Anzi, tutt’altro. A bordo troviamo componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni top, a partire dal doppio schermo, dal processore Exynos 2400 ottimizzato appositamente per questo dispositivo e dalla fotocamera principale da 50 megapixel. Design a conchiglia iconico e che lo rende anche molto compatto. Un vero affare da non farsi sfuggire.

Galaxy Z Flip 7 FE

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Z Flip 7 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Doppio sconto e doppia opportunità. Solo per pochissimi giorni trovi il Galaxy Z Flip 7 FE in promo a un prezzo di 699 euro grazie alla doppia promo disponibile su Amazon. Oltre allo sconto fisso del 20% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 200 euro. Lo sconto è automatico al check-out e il risparmio totale è di ben 430 euro, con uno sconto del 38%. Approfitti del minimo storico per questo modello e di una delle migliori promo di tutto il web. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Flip 7 FE: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone pieghevole per tutti. Il Galaxy Z Flip 7 FE è il nuovo modello "economico" realizzato da Samsung dotato di una scheda tecnica molto interessante e del classico designa a conchiglia.

Per scoprire le potenzialità di questo telefono pieghevole basta analizzare la scheda tecnica, partendo da uno degli elementi principali: il doppio display. Lo smartphone, infatti, è dotato di un display esterno da 3,4 pollici da utilizzare per utilizzare velocemente le app che usi maggiormente, per vedere le notifiche o per interagire con gli strumenti di intelligenza artificiale. Aprendo lo smartphone, hai accesso a un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una fluidità mai vista prima. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, come su ogni telefono top di gamma di Samsung. Nella parte esterna trova posto un doppio sensore con fotocamera principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera interna da 10 megapixel. A supporto hai le funzioni di editing avanzato che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida.

Galaxy Z Flip 7 FE