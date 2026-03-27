Galaxy Watch8 Classic, lo smartwatch per la salute a prezzo stracciato: costa la metà

Lo smartwatch top di Samsung è in promo con uno sconto che supera i 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Tra le novità lanciate in questi ultimi mesi da Samsung c’è anche il Galaxy Watch8 Classic, smartwatch che si caratterizza per un design "old style" e che prende ispirazione dai modelli analogici. Sotto la scocca, però, si nascondono sensori di ultima generazione che permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti della tua vita, a partire dal benessere psico-fisico. Frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e composizione corporea sono solamente alcuni dei parametri che l’orologio permette di tenere sotto controllo in tempo reale.

Uno smartwatch top di gamma che da oggi cattura l’attenzione soprattutto per un altro aspetto: l’ottima promo disponibile su Amazon. Grazie all’offerta lampo il prezzo crolla al minimo storico. Il merito è dello sconto del 43% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica per fare un ottimo affare e acquistare uno dei migliori smartwatch sul mercato, clicca sul link e accedi all’offerta.

Galaxy Watch8 Classic

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Galaxy Watch8 Classic: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una vera offerta shock che non puoi farti scappare. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il Galaxy Watch8 Classic in promo con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 303,40 euro, con un risparmio netto che supera i 220 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 60,68 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando lo smartwatch oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre i classici quattordici giorni assicurati dal sito di e-commerce

Galaxy Watch8 Classic

Galaxy Watch8 Classic: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il segreto di questo smartphone è racchiuso tutto nel nome: Classic. Un aggettivo che esalta lo stile di questo dispositivo, che prende spunto direttamente dagli orologi analogici. Il Galaxy Watch8 Classic segna il ritorno dell’iconica ghiera girevole fisica, fondendo un’estetica di altri tempi con le più avanzate tecnologie di Samsung. Il display Super AMOLED da 1,43 pollici è protetto dal cristallo di zaffiro e offre una luminosità elevatissima e una resistenza superiore ai graffi.

Sotto la scocca è un tripudio di sensori e tecnologie, che permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti della tua vita. Grazie all’integrazione di Galaxy AI, lo smartwatch analizza i tuoi dati biometrici per fornirti un Punteggio Energetico quotidiano, che ti aiuta a capire quando è il momento di spingere negli allenamenti o quando dare priorità al riposo. Il sensore BioActive di nuova generazione offre una grande precisione nel rilevamento della frequenza cardiaca, della composizione corporea (BIA) e della qualità del sonno, includendo ora anche il monitoraggio avanzato dei prodotti finali della glicazione avanzata (AGEs) per una panoramica completa sul tuo benessere metabolico.

Sul fronte della precisione outdoor, lo smartwatch integra un sistema GPS a doppia frequenza, capace di tracciare i tuoi percorsi con estrema accuratezza anche tra i grattacieli delle città o nei sentieri boschivi più fitti. Per gli amanti degli allenamenti, trovi più di 90 modalità sportive da cui prendere aspirazione. La batteria a lunga durata e la ricarica rapida assicurano che il dispositivo sia sempre pronto all’azione, mentre la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e la certificazione IP68 lo rendono adatto a qualsiasi avventura.

Galaxy Watch8 Classic

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