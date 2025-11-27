Libero
OFFERTE

Galaxy Watch8, sconto esagerato e minimo storico: va comprato subito

Lo smartwatch top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 39% e risparmi più di 150 euro su quello di listino. Monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

Pubblicato:

Samsung Galaxy Watch8 Amazon

Con il Black Friday di Amazon le offerte cambiano di ora in ora e bisogna essere veloci nell’approfittare delle occasioni lampo che capitano ogni giorno. Come quella disponibile per il Galaxy Watch8, ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Infatti, da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 160 euro. Fai un super acquisto e grazie al reso gratuito esteso fino al 15 gennaio 2026 puoi anche regalarlo per Natale.

Il Galaxy Watch8 integra le migliori tecnologie del momento, a partire da sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i parametri vitali e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Non solo. Hai un supporto completo durante gli allenamenti quotidiani e grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale le misurazioni sono più precise. Non perdere questa super occasione e clicca subito sul banner qui in basso per completare l’acquisto.

Galaxy Watch8

Galaxy Watch8

249,00 €409,00 € -160,00 € (39%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Galaxy Watch8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch8. Lo smartwatch di Samsung è disponibile a 249 euro, con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di ben 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’orologio è già disponibile nei magazzini di Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Non farti sfuggire questa ottima occasione e clicca sul banner qui in basso.

Galaxy Watch8

Galaxy Watch8

249,00 €409,00 € -160,00 € (39%)

Galaxy Watch8: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Galaxy Watch8 è l’ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Un orologio che segue il solco tracciato dagli ultimi modelli, ma che integra novità importanti, sia a livello estetico sia di funzionalità, con una sempre maggiore integrazione con Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale per i dispositivi mobile sviluppato da Samsung.

Esteticamente, l’orologio presenta un profilo più compatto e sottile ed è anche più resistente. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 1,43 pollici (la versione in offerta è la più grande tra quelle disponibili) con una luminosità fino 3000 nit che garantisce una visibilità in qualsiasi condizione di luce.

Le funzionalità di salute e fitness del Galaxy Watch8 sono complete, proattive e basate sull’integrazione di sensori avanzati e intelligenza artificiale. L’orologio offre un coaching personalizzato che si estende dal monitoraggio del sonno all’ottimizzazione dell’allenamento. Per il riposo, fornisce una Guida al sonno dettagliata e valuta l’Energy Score, una metrica che stima il livello di energia del corpo per la giornata, basandosi sulla qualità del sonno e sui dati di attività recenti. Per la corsa, è incluso un Allenatore per la corsa che aiuta a mantenere il ritmo ideale e a definire la Zona di frequenza cardiaca personalizzata. Non manca un GPS che ti geolocalizza nel minor tempo possibile.

Il monitoraggio della salute è molto dettagliato. I sensori consentono la misurazione della composizione corporea e l’analisi di parametri vitali avanzati come come la pressione arteriosa, oltre a rilevare e notificare la presenza di ritmo cardiaco irregolare.

A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e tutte le principali app dell’azienda di Mountain View.

Galaxy Watch8

Galaxy Watch8

249,00 €409,00 € -160,00 € (39%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963