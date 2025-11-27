Galaxy Watch8, sconto esagerato e minimo storico: va comprato subito

Lo smartwatch top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 39% e risparmi più di 150 euro su quello di listino. Monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

Amazon

Con il Black Friday di Amazon le offerte cambiano di ora in ora e bisogna essere veloci nell’approfittare delle occasioni lampo che capitano ogni giorno. Come quella disponibile per il Galaxy Watch8, ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Infatti, da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 160 euro. Fai un super acquisto e grazie al reso gratuito esteso fino al 15 gennaio 2026 puoi anche regalarlo per Natale.

Il Galaxy Watch8 integra le migliori tecnologie del momento, a partire da sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i parametri vitali e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Non solo. Hai un supporto completo durante gli allenamenti quotidiani e grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale le misurazioni sono più precise. Non perdere questa super occasione e clicca subito sul banner qui in basso per completare l’acquisto.

Galaxy Watch8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch8. Lo smartwatch di Samsung è disponibile a 249 euro, con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di ben 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’orologio è già disponibile nei magazzini di Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Non farti sfuggire questa ottima occasione e clicca sul banner qui in basso.

Galaxy Watch8: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Galaxy Watch8 è l’ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Un orologio che segue il solco tracciato dagli ultimi modelli, ma che integra novità importanti, sia a livello estetico sia di funzionalità, con una sempre maggiore integrazione con Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale per i dispositivi mobile sviluppato da Samsung.

Esteticamente, l’orologio presenta un profilo più compatto e sottile ed è anche più resistente. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 1,43 pollici (la versione in offerta è la più grande tra quelle disponibili) con una luminosità fino 3000 nit che garantisce una visibilità in qualsiasi condizione di luce.

Le funzionalità di salute e fitness del Galaxy Watch8 sono complete, proattive e basate sull’integrazione di sensori avanzati e intelligenza artificiale. L’orologio offre un coaching personalizzato che si estende dal monitoraggio del sonno all’ottimizzazione dell’allenamento. Per il riposo, fornisce una Guida al sonno dettagliata e valuta l’Energy Score, una metrica che stima il livello di energia del corpo per la giornata, basandosi sulla qualità del sonno e sui dati di attività recenti. Per la corsa, è incluso un Allenatore per la corsa che aiuta a mantenere il ritmo ideale e a definire la Zona di frequenza cardiaca personalizzata. Non manca un GPS che ti geolocalizza nel minor tempo possibile.

Il monitoraggio della salute è molto dettagliato. I sensori consentono la misurazione della composizione corporea e l’analisi di parametri vitali avanzati come come la pressione arteriosa, oltre a rilevare e notificare la presenza di ritmo cardiaco irregolare.

A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e tutte le principali app dell’azienda di Mountain View.

