Galaxy Watch7, a questo prezzo è un affare per tutti: sconto esagerato

Lo smartwatch di Samsung è in offerta con uno sconto del 44% e approfitti del minimo storico. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute.

Pubblicato:

Samsung Galaxy Watch7

Da oggi su Amazon trovi in offerta il Galaxy Watch7, smartwatch top di gamma di Samsung pensato per la vita di tutti i giorni. Un orologio che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro e che ti aiuta a tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali. Ma non solo: è un ottimo compagno anche durante gli allenamenti e ti supporta nel lavoro con notifiche istantanee. Un orologio di cui non puoi fare a meno e che da oggi è disponibile in promo a un prezzo veramente speciale.

Il merito è dell’offerta disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Grazie allo sconto del 44% lo paghi praticamente la metà e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Devi, però, essere velocissimo nell’approfittarne: in questo momento la disponibilità è limitata e le scorte possono terminare da un momento all’altro. Clicca sul banner qui in basso e non perdere questa occasione.

Galaxy Watch7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Galaxy Watch7. Lo smartwatch top di Samsung è disponibile in offerta a un prezzo di 179 euro con uno sconto di ben il 44%. Lo paghi quasi la metà e risparmi ben 140 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 35,80 euro al mese. Lo paghi praticamente quanto un caffè al giorno.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte stanno per terminare.

Galaxy Watch7: caratteristiche e funzionalità

Il  Galaxy Watch7 segna un passo in avanti significativo nella gamma di smartwatch Samsung, unendo un design raffinato a funzioni avanzate supportate dall’intelligenza artificiale. Questo orologio è stato pensato per essere un vero e proprio alleato al polso, sia per la tua salute che per il tuo stile.

Il design è elegante e curato e ricorda gli orologi analogici. Il display Super AMOLED ha una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Grazie alle schermate interattive hai sempre a disposizione le informazioni più importanti, dalla salute agli allenamenti.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, l’orologio integra un nuovo e migliorato sensore BioActive, che offre una precisione superiore nel rilevamento della frequenza cardiaca e del sonno. Grazie a Galaxy AI, il watch analizza i tuoi dati per fornirti un "Energy Score" e consigli personalizzati per il benessere. Le funzionalità di tracciamento sono avanzate, offrendo l’analisi delle zone di frequenza cardiaca durante gli allenamenti e una guida personalizzata per migliorare la qualità del tuo sonno. Il Galaxy Watch7 permette anche di effettuare un’analisi del proprio corpo, con la percentuale di massa grassa, massa magra e quantità di acqua.

Per gli amanti dello sport ci sono più di 90 modalità di allenamento e per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non manca un GPS a doppia frequenza garantisce un tracciamento preciso e affidabile delle tue attività all’aperto, anche nelle zone urbane più complesse.

La batteria dura un paio di giorni, mentre a bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google personalizzato da Samsung. A disposizione hai tutta la suite di app Google, tra cui le mappe.

