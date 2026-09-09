Samsung, l'orologio indistruttibile con uno sconto mai visto prima: offerta del giorno

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Il Galaxy Watch Ultra2 è disponibile con un'offerta esclusiva Amazon che ti permette di risparmiare centinaia di euro e lo puoi anche pagare in 12 o 5 rate a tasso zero.

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Per chi ama le avventure all’aperto, ecco l’offerta che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra2 con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 150 euro su quello di listino. Per un orologio premium uscito sul mercato da pochissime settimane si tratta di un’occasione unica. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Condizioni d’acquisto che solo la piattaforma di e-commerce sa garantire. Per quanto riguarda l’orologio, c’è ben poco da dire. Si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato e, grazie all’estrema resistenza, lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente. Tantissime modalità di allenamenti e sensori che si prendono cura della tua salute. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne subito.

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Galaxy Watch Ultra2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta a tempo limitato per il nuovo Galaxy Watch Ultra2. Solo per pochissimo tempo lo trovi con uno sconto IVA che te lo fa pagare 589,08 euro, con un risparmio netto di ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata: acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Galaxy Watch Ultra2: caratteristiche e funzionalità

Una delle novità più interessanti degli ultimi mesi tra gli smartwatch rugged, diventati oramai sempre più richiesti dagli utenti. Parliamo del Galaxy Watch Ultra2, soluzione di Samsung per chi vuole un orologio smart da utilizzare in qualsiasi situazione, sia nella vita di tutti i giorni, sia in mezzo a boschi, montagne e al mare. Lo smartwatch è dotato di cassa in titanio che gli permette di resistere agli ambienti più estremi. Resiste agli urti, alle cadute, è impermeabile e ha superato i test per gli standard militari statunitensi. Lo puoi utilizzare anche per le immersioni fino a 40 metri e ha delle funzioni ad hoc per chi ama andare sott’acqua.

Passando alle caratteristiche più tecniche, il Galaxy Watch Ultra2 è dotato di uno schermo Super AMOLED da 1,52 pollici che raggiunge una luminosità fino a 5.000 nit, per garantire una lettura sempre nitida anche sotto il sole diretto o dopo un’immersione. A muovere il tutto è la piattaforma Snapdragon Wear Elite per prestazioni fluide con qualsiasi applicazione.

Il fulcro dell’orologio sono le tante modalità sportive. Oltre alla classica corsa, trovi veramente di tutto, dalla mountain bike, alle corse in montagna fino al nuoto e alle attività all’aperto più disparate. Per ognuna raccogli dati per migliorare le prestazioni e grazie al GPS integrato geolocalizzi la tua posizione in pochissimo tempo.

Sul fronte salute, il sensore BioActive abilita il monitoraggio di pressione arteriosa, frequenza cardiaca ed ECG, oltre al Punteggio energetico, al Punteggio di salute cardiaca e al rilevamento del rischio di apnea notturna. Non mancano funzioni di sicurezza come la sirena SOS, il rilevamento automatico delle cadute e l’SOS di emergenza attivabile con cinque pressioni del tasto Home. La batteria ti accompagna per un paio di giorni.

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