Galaxy Watch Ultra, prezzo in picchiata: risparmio esagerato

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Questa nuova settimana di ottobre non poteva cominciare in maniera migliore. Da oggi trovi su Amazon il Galaxy Watch Ultra, smartwatch super resistente di Samsung, in promo con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo e approfitti di una super occasione. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto supera di poco i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smartwatch fa parte della ristretta nicchia degli orologio rugged, particolari dispositivi in grado di resistere alle cadute, ai graffi e anche alle temperature più estreme. Lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente ed è dotato di sensori che mappano tutto quello che fai e anche le tue condizioni di salute. Un orologio completo, resistente e che da oggi trovi a un prezzo stracciato. Non perdere questa opportunità.

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Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Galaxy Watch Ultra. Da oggi è disponibile a un prezzo di 398,40 euro grazie allo sconto del 43% che ti fa risparmiare poco più di 300 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

Disponibilità immediata per lo smartwatch super resistente di Samsung e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon, sufficienti per testare a fondo le caratteristiche di questo ottimo orologio smart.

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Galaxy Watch Ultra: le caratteristiche tecniche

Un orologio che non solo puoi indossare in ogni momento della giornata, ma che ti accompagna anche nelle avventure più spericolate e nelle passeggiata all’aperto. Il Galaxy Watch Ultra è progettato per le condizioni più estreme: offre una resistenza estrema, è conforme allo standard MIL-STD-810H e funziona con temperature da -20 °C a 55 °C e in quota fino a 9.000 metri. Utilizza materiali premium tra cui il titanio di grado aerospaziale. Passando alle caratteristiche tecniche, è dotato di un display AMOLED da 1,5 pollici ad alta luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono fluide e il passaggio da un’applicazione all’altra è immediata.

Essendo un orologio super resistente è studiato appositamente per chi ha una vita attiva. Per lo sport sono presenti il GPS dual-frequency L1+L5 con supporto a Glonass, Beidou e Galileo, la modalità Multi-Sport (triathlon, duathlon e sequenze personalizzate) e la navigazione GPX con Track Back. Trovi veramente di tutto, dalle attività "normali" come la camminata e il ciclismo, fino ad attività più estreme come le immersioni. Per ogni attività raccoglie tante statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno.

Anche sul fronte salute trovi tante altre funzioni utili. I sensori di ultima generazione di permettono di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non solo, permette anche di effettuare un ECG, oppure di analizzare la composizione corporea (BIA). Integra anche le funzioni Galaxy AI con Google Gemini.

Chiudiamo con alcune info utili. La batteria ha un’autonomia di un paio di giorni con un utilizzo normale, mentre sulla scocca trovi anche un pulsante rapido completamente personalizzabile.

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