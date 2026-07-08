Smasung, smartwatch indistruttibile a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Il Galaxy Watch Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto shock del 40% e al prezzo più basso di sempre. Approfittane ora.

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Offerta incredibile per il Galaxy Watch Ultra, lo smartwatch di Samsung dotato di funzioni speciali e resistente alle cadute, agli urti e anche agli sbalzi di temperatura. Grazie alla promo Amazon è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni irripetibili e che non devi farti sfuggire. L’orologio è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, a partire da un display grande e luminoso fino ad arrivare alle tante modalità di allenamento pensate per ogni esigenza. Da top di gamma anche il monitoraggio della salute, grazie ai sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno ed effettua anche una misurazione della composizione del corpo.

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Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo speciale disponibile oggi il Galaxy Watch Ultra è disponibile in promo a un prezzo di 422 euro con uno sconto del 40% su quello di listino. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi mesi e il risparmio netto è di poco inferiore ai 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 84,40 euro al mese. Un modo per alleggerire l’esborso iniziale.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per provare le funzioni e testarlo hai quattordici giorni di tempo.

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Galaxy Watch Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy Watch Ultra punta tutto sulla resistenza: la cassa da 47 mm è realizzata in titanio di grado aerospaziale e protetta da un vetro in cristallo di zaffiro, capace di resistere a polvere, neve e pioggia. Il dispositivo è certificato 10 ATM e IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, supera lo standard militare MIL-STD-810H e può operare in un range di temperature che va da -20°C a 55°C, resistendo fino a 9.000 metri di altitudine.

Le prestazioni e la fluidità di certo non sono un problema grazie al processore più potente mai montato su uno smartwatch Samsung. Per l’orientamento è presente il GPS a doppia frequenza, che garantisce una precisione superiore anche nelle aree urbane più dense o tra i canyon. Il display AMOLED da 1,43 pollici è quanto di meglio possa offrire il mercato, grazie a una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole.

Sul fronte salute, il BioActive Sensor abilita il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, l’ECG, il tracciamento del sonno con rilevazione del rischio di apnea e la misurazione della composizione corporea tramite Bioelectrical Impedance Analysis.

Essendo un orologio per gli amanti dell’avventura, a bordo trovi tantissime modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Dalla corsa al ciclismo, puoi raccogliere tantissimi dati che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno.

Il tutto è potenziato da Galaxy AI, che calcola il Punteggio energetico giornaliero, offre suggerimenti di risposta rapida ai messaggi e integra Google Gemini per la gestione di email, promemoria e domande vocali direttamente dal polso. Chiudiamo con la batteria che dura diversi giorni, anche con un utilizzo intenso.

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