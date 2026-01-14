Samsung, smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: minimo storico

Il Galaxy Watch Ultra è in offerta su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi circa 250 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Anche Samsung ha lanciato negli ultimi anni una versione super resistente del suo smartwatch. L’ultimo modello, il Galaxy Watch Ultra 2025, è uno dei migliori disponibili sul mercato, realizzato con materiali super resistenti e dotato di funzionalità avanzate che lo rendono indispensabile negli allenamenti quotidiani e durante le escursioni all’aperto. Uno smartwatch con un prezzo di listino abbastanza elevato, ma che grazie alla promo di oggi diventa un affare da non farsi sfuggire.

Lo smartwatch è disponibile in promo su Amazon con un ottimo sconto del 36% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Non solo approfitti del minimo storico, ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi sfuggire per un orologio con pochi eguali e con caratteristiche veramente speciali.

Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo improvviso e minimo storico per il Galaxy Watch Ultra 2025, ultima versione dello smartwatch di Samsung. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 450,84 euro, con un risparmio di circa 250 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 90,17 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibili e che solo il sito di e-commerce sa assicurare.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

Galaxy Watch Ultra: caratteristiche tecniche e funzioni

Uno smartwatch progettato per sfidare le vette più elevate, gli abissi dell’oceano e le temperature più estreme. Un orologio che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che rientra a pieno merito nella categoria degli smartwatch rugged. Il Galaxy Watch Ultra nella versione 2025 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. E non è difficile da capire: basta vedere le caratteristiche e le funzioni.

Dotato di una cassa in titanio e di un vetro in cristallo zaffiro che garantiscono una robustezza senza precedenti. Certificato per resistere a una pressione di 10 ATM e conforme agli standard militari MIL-STD-810H, questo dispositivo è in grado di operare in condizioni ambientali proibitive, dalle vette più alte (fino a 9.000 metri di altitudine) alle temperature più rigide. Il display vanta una luminosità di picco di 3.000 nit, assicurando una visibilità eccellente anche sotto la luce solare più intensa, mentre il nuovo processore a 3nm ottimizza le prestazioni e l’efficienza energetica.

L’integrazione di Galaxy AI porta il monitoraggio del benessere a un nuovo livello, offrendo analisi personalizzate come il Punteggio energetico e suggerimenti mirati tramite la funzione Wellness Tips, supportati dal sensore avanzato BioActive per il rilevamento di frequenza cardiaca, ECG e composizione corporea. Non manca il monitoraggio del sonno con rilevamento delle apnee notturne.

Per gli amanti dell’avventura, il Galaxy Watch Ultra introduce il pulsante rapido personalizzabile per un controllo immediato degli allenamenti e una sirena di emergenza per la sicurezza nelle zone isolate. La precisione del tracciamento è affidata al GPS a doppia frequenza (L1+L5), ideale per orientarsi con esattezza anche in fitte foreste o canyon urbani. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di alcuni giorni. Un orologio completo e con pochi eguali sul mercato.

