Samsung, lo smartwatch indistruttibile crolla di prezzo: minimo storico

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Il Galaxy Watch Ultra è disponibile in promo con uno sconto del 31% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Super resistente e con tante modalità di allenamento.

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Nella lista di aziende che negli ultimi anni ha lanciato uno smartwatch rugged c’è anche Samsung. Il colosso sud-coreano ha prodotto diversi dispositivi e l’ultimo in ordine temporale è il Galaxy Watch Ultra. Orologio realizzato con materiali super resistenti che lo rendono il compagno ideale per le avventure all’aperto, ma si rivela un ottimo assistente anche nella vita di tutti i giorni grazie a sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e gli allenamenti quotidiani. Oggi, però, non ti parliamo dell’orologio per le sue caratteristiche, bensì per l’ottima promo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 31% risparmi poco più di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto da sfruttare immediatamente per fare un ottimo affare. Non perdere questa opportunità.

Galaxy Watch Ultra

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Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per lo smartwatch super resistente di Samsung. Da oggi trovi il Galaxy Watch Ultra in promo con uno sconto del 31% e il prezzo scende a 479 euro, con un risparmio di poco superiore ai 200 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 95,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra: caratteristiche tecniche e funzioni

Il Galaxy Watch Ultra rappresenta il meglio che la tecnologia possa offrire nel mondo dei wearable. Un orologio che non solo si caratterizza per la grande resistenza, ma che sfrutta al meglio anche l’intelligenza artificiale. Grazie alla presenza della Galaxy AI, l’orologio utilizza algoritmi avanzati per mostrare dati super realistici dei principali parametri vitali.

Partiamo dalla prima caratteristiche che contraddistingue il Galaxy Watch Ultra: la grandissima resistenza. L’orologio è stato realizzato con un design in titanio che lo rende resistente agli urti, alle cadute, ai graffi e anche alle temperature più estreme (lo puoi utilizzare sia in mezzo al deserto sia al Polo Nord). Inoltre, è anche impermeabile ed è il compagno ideale per le immersioni. Il display touch è protetto da un vetro in cristallo di zaffiro e ha una luminosità molto elevata.

L’orologio si adatta a qualsiasi situazione e lo puoi utilizzare sia per le avventure tra i boschi sia per monitorare i propri progressi giorno dopo giorno, proprio come se avessi un coach personale sempre al tuo fianco. Supporta tantissime modalità di allenamento e puoi scegliere giorno dopo giorno cosa fare. Non manca un chip GPS ad altissima precisione che ti geolocalizza nel giro di pochi secondi. Presenti anche funzioni molto utili come Track Back che ti aiuta a tornare al punto di partenza.

Come anticipato, una delle funzioni premium del Galaxy Watch Ultra è il monitoraggio della salute. Oltre a sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca, l’orologio utilizza anche gli algoritmi avanzati di Galaxy AI per effettuare una misurazione ancora più precisa. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con consigli ad hoc per migliorare il proprio riposo notturno.

La batteria ha una durata extra-large e ti accompagna per più giorni. A bordo è presente il sistema operativo Wear OS di Google e hai a disposizione anche tutte le app più utilizzate, dalle Mappa al Wallet.

Galaxy Watch Ultra