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Samsung, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: va comprato subito

Il Galaxy Watch Ultra è in offerta con uno sconto del 43% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Schermo super luminoso, grande resistenza e tante modalità di allenamento.

4 min di lettura

Samsung Galaxy Watch Ultra Amazon

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare uno smartwatch super resistente e con tante funzioni avanzate, oggi c’è un’offerta irrinunciabile. Su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra in promo con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Un’offerta veramente speciale per un orologio progettato per gli amanti delle avventure tra i boschi o in montagna. Realizzato con materiali premium che permettono di resistere alle cadute, ai graffi e anche agli sbalzi di temperatura. Un orologio che puoi indossare in ogni momento della giornata e che si prende anche cura della tua salute grazie a sensori che monitorano frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche come riposo durante la notte.

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Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta shock che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi trovi su Amazon il Galaxy Watch Ultra in promo con uno sconto del 43% e il prezzo scende a 399,90 euro. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto è di quasi 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

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Acquistando oggi lo smartwatch di Samsung lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche tutto il tempo per testarlo: per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy Watch Ultra: caratteristiche tecniche e funzionalità

Nella ristretta nicchia degli smartwatch rugged, il Galaxy Watch Ultra è uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Caratteristiche premium, a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. Il Galaxy Watch Ultra punta tutto sulla resistenza: la cassa da 47 mm è realizzata in titanio di grado aerospaziale e protetta da un vetro in cristallo di zaffiro, capace di resistere a polvere, neve e pioggia. Il dispositivo è certificato 10 ATM e IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, supera lo standard militare MIL-STD-810H e può operare in un range di temperature che va da -20°C a 55°C, resistendo fino a 9.000 metri di altitudine.

Sul fronte salute, il sensore BioActive abilita il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, l’ECG, il tracciamento del sonno con rilevazione del rischio di apnea e la misurazione della composizione corporea per scoprire la percentuale di grasso, di acqua e di muscoli.

Non mancano app per gli amanti dello sport. Hai a disposizione tante modalità di allenamento per migliorare la propria forma fisica giorno dopo giorno. Tutti i dati raccolti possono essere controllati in ogni momento tramite l’app per lo smartphone. Per l’orientamento è presente un chip GPS ad alta precisione, soprattutto nelle aree urbane più dense o tra i canyon.

Il tutto è potenziato da Galaxy AI, che calcola il Punteggio energetico giornaliero, offre suggerimenti di risposta rapida ai messaggi e integra Google Gemini per la gestione di email, promemoria e domande vocali direttamente dal polso. La batteria assicura un’autonomia di un paio di giorni, anche dopo un utilizzo intenso.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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