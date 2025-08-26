Amazon, lo smartwatch indistruttibile di Samsung a prezzo stracciato

Il Galaxy Watch Ultra è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro. Resistenza estrema e monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

Nella lunga lista delle aziende che ha lanciato uno smartwatch rugged si è aggiunta anche Samsung. Il colosso sud-coreano da oramai un paio di anni ha una propria versione dell’orologio super resistente e la più recente è il Galaxy Watch Ultra. Uno smartwatch progettato per gli appassionati delle escursioni all’aperto e per chi vuole un fedele compagno che lo assista nelle situazioni più estreme. Oltre a tutto questo, il Galaxy Watch Ultra è anche un orologio per la vita di tutti i giorni che monitora costantemente il tuo stato di salute e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo.

Smartwatch che da oggi troviamo anche in offerta speciale su Amazon. Infatti, è disponibile con un super sconto del 29% che fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni da non farsi assolutamente sfuggire per uno dei migliori smartwatch super resistenti disponibili oggi sul mercato. Non farti sfuggire questa occasione e approfittane subito.

Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smartwatch indistruttibile di Samsung. Da oggi trovi il Galaxy Watch Ultra in promo a un prezzo di 499 euro grazie allo sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il 5 rate da 99,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibili da non farsi assolutamente sfuggire.

Lo smartwatch super resistente è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato a casa.

Galaxy Watch Ultra: le caratteristiche tecniche

La resistenza è sicuramente una delle caratteristiche che contraddistingue questo Galaxy Watch Ultra, ma non è l’unica. Lo smartwatch di Samsung è un orologio versatile, progettato per essere utilizzato per tutto il giorno e anche nelle occasioni eleganti. Il design, infatti, ricorda gli orologi analogici grazie al display di forma circolare. Display touch con luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Hai tutte le informazioni più importanti sempre sotto gli occhi.

Lo smartwatch è realizzato con una cassa in titanio che ha superato i test di livello militare USA per la resistenza e lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione, sia nel deserto che in mezzo ai ghiacciai senza il timore che possa rompersi. Inoltre, resiste anche alle cadute, ai graffi e puoi anche fare immersione.

Il Galaxy Watch Ultra è anche un ottimo compagno per monitorare i propri progressi negli allenamenti quotidiani. Supporta più di 90 modalità di allenamento e per ognuna ottieni statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. Presenta anche in chip GPS ad altissima precisione che ti aiuta a trovare sempre la giusta via e ti riporta al punto di partenza se per caso hai sbagliato sentiero.

A tutto questo si aggiunge anche un sistema avanzato per il monitoraggio della salute. L’orologio monitora in tempo reale i principali parametri vitali e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Inoltre, grazie a Galaxy AI e all’intelligenza artificiale le misurazioni sono più precise e dettagliate. Non manca il monitoraggio del sonno con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Chiudiamo con la batteria che assicura un paio di giorni di autonomia con un utilizzo normale. Non perdere l’occasione di fare un super affare.

