Il Galaxy Watch Ultra è in offerta con uno sconto del 41% e il prezzo crolla al minimo storico. Monitoraggio avanzato della salute e funzioni ad hoc per gli allenamenti.

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Un’offerta speciale per onorare al meglio questo weekend di maggio. Da oggi su Amazon è disponibile in promo il Galaxy Watch Ultra, lo smartwatch realizzato con materiali super resistenti e progettato per chi ha una vita attiva. L’offerta è veramente speciale e cattura immediatamente l’attenzione: lo sconto del 41% ti fa risparmiare più di 250 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione più unica che rara. Oltre a essere super resistente, questo smartwatch di Samsung è dotato di tante modalità di allenamento e di sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, aiutato anche da Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale di Samsung che ti consiglia cosa fare per vivere una vita più equilibrata.

Galaxy Watch Ultra

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Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Crollo verticale per il Galaxy Watch Ultra. Lo smartwatch indistruttibile di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 386,98 euro con un risparmio netto superiore ai 250 euro. Un’occasione più unica che rara per un orologio con tante funzioni uniche.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni dal ricevimento, in modo da testarne tutte le funzionalità.

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra: le caratteristiche tecniche

Con il Galaxy Watch Ultra anche Samsung si iscrive nella ristretta lista degli smartwatch rugged, un settore in netta crescita in questi ultimi anni e sempre più amato dagli utenti.

L’orologio super resistente è dotato di un display AMOLED da 1,5 pollici super luminoso e protetto da un vetro zaffiro. Non è l’unico materiale super resistente con il quale è realizzato l’orologio: la cassa è in titanio e rende l’orologio super robusto. Resiste alle cadute, agli urti, ai graffi e a qualsiasi situazione ambientale, potendolo utilizzare sia in mezzo alla neve, sia nel caldo più estremo. Inoltre, è anche impermeabile e offre funzioni ad hoc per chi ama le immersioni.

Lo smartwatch, oltre ad assisterti nelle avventure all’aperto, è anche il tuo compagno ideale per il monitoraggio avanzato della salute. Sotto la scocca è presente il sensore BioActive che, oltre a monitorare in tempo reale i principali parametri vitali, effettua anche un’analisi della composizione del tuo corpo, mostrando la percentuale di massa grassa, di massa magra e di acqua. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con consigli su cosa fare per migliorare il riposo notturno.

Il Galaxy Watch Ultra è anche il compagno ideale per il fitness. Supporta tantissime modalità sportive, dalla classica corsa fino a quelle più impegnative. Per ognuna ottieni dati avanzati che puoi analizzare per migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno. E grazie a Google Maps hai le mappe sempre aggiornate e puoi orientarti al meglio nelle tue escursioni all’aperto.

Galaxy Watch Ultra