Samsung, prezzo crollato per lo smartwatch indistruttibile: va comprato subito

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Galaxy Watch Ultra è disponibile in offerta con uno sconto eccezionale del 30% e risparmi più di 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

MisterGadget.Tech

Amazon è sempre pronta a regalarci grandi sorprese e anche oggi troviamo promo speciali da non farsi assolutamente sfuggire. Ed è quello che accade con il Galaxy Watch Ultra versione 2025, il modello aggiornato uscito sul mercato quest’anno. Su Amazon lo trovi in offerta con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre e fai un super affare da non farsi assolutamente sfuggire. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e approfittare di condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce può assicurare (il periodo di reso è esteso fino al 15 gennaio 2026).

Il Galaxy Watch Ultra è lo smartwatch di Samsung progettato per gli amanti delle avventure. Realizzato con materiali super resistenti, è perfetto per qualsiasi situazione, sia durante la vita di tutti i giorni sia durante le esplorazioni. Un orologio in grado di resistere anche alle condizioni più estreme e che utilizza l’intelligenza artificiale a nostro vantaggio analizzando i dati sugli allenamenti e sul nostro stato di salute fornendo utili consigli. Un orologio come ne trovi pochi sul mercato e da oggi a un prezzo unico.

Galaxy Watch Ultra

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon.

Offerta lampo per lo smartwatch super resistente di Samsung. Da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 491 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 98,20 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Questo vuol dire che lo puoi acquistare già oggi in vista del Natale.

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra: funzionalità e caratteristiche tecniche

Con il Galaxy Watch Ultra anche Samsung fa il suo debutto nel mercato degli smartwatch rugged. E lo fa seguendo il propri ostile, con un dispositivo che assicura prestazioni top e con uno stile moderno e che si adatta alla vita di tutti i giorni.

Il Galaxy Watch Ultra versione 2025 è realizzato con una cassa in titanio ed è resistente anche alle situazione più estreme. Lo puoi utilizzare in luoghi con temperature fino a 55 gradi, fino a 9000 metri di altezza ed è impermeabile fino a 100 metri. Dal caldo del deserto, al freddo delle montagne, fino alla profondità del mare, il Galaxy Watch Ultra è sempre pronto ad accompagnarti.

Samsung lo ha progettato per essere un fedele compagno in ogni momento della giornata. Anche nella vita di tutti i giorni lo smartwatch si rivela molto utile grazie al supporto di Galaxy AI. La piattaforma di intelligenza artificiale analizza i dati raccolti dai sensori e ti avvisa in tempo reale se nota qualche dato anomalo e fornisce un report sul tuo benessere psico-fisico. Il sensore BioActive è anche in grado di calcolare costantemente la tua composizione corporea con la percentuale di massa grassa, magra e di acqua.

L’orologio di Samsung è il compagno perfetto per chi ama lo sport e l’avventura. A bordo trovi tantissime modalità sportive, alcune delle quali veramente uniche, come ad esempio la mountain bike o l’alpinismo. Per ognuna raccogli statistiche avanzate e grazie al supporto dell’intelligenza artificiale è come avere un coach sempre al proprio fianco. Lo smartwatch è anche dotato di un GPS ad alta precisione che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di un paio di giorni con un utilizzo normale. Grazie alla presenza del sistema operativo WearOS di Google hai accesso a tutte le principali app dell’azienda di Mountain View, a partire dalle mappe e dal Wallet per i pagamenti contactless.

Galaxy Watch Ultra