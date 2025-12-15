Samsung, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: va comprato subito

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tra le idee regalo tech per Natale, gli smartwatch sono sicuramente tra le più interessanti. Gli orologi smart sono diventati oramai una presenza fissa sui polsi degli italiani e delle italiane e negli ultimi anni il mercato ha visto l’uscita di dispositivi sempre più avanzati. Come ad esempio il Galaxy Watch Ultra, un wearable che fa parte della categoria degli smartwatch rugged, speciali orologi super resistenti progettati per gli amanti delle avventure all’aperto. Uno smartwatch come ne trovi pochi sul mercato e dotato anche di sensori di ultima generazione che monitorano costantemente il tuo stato di salute.

Il Galaxy Watch Ultra fa parte degli smartwatch in offerta con le promo natalizie di Amazon. Da oggi, infatti, è disponibile con un ottimo sconto di 200 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’occasione da non farsi sfuggire: acquistandolo oggi lo ricevi prima di Natale e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per il Galaxy Watch Ultra. Lo smartwatch super resistente di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 499 euro, con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di queste ultime settimane e approfitti di un’ottima occasione per un orologio con queste caratteristiche. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 99,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando oggi l’orologio lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni e sicuramente prima di Natale. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026 come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo. Non farti sfuggire questa occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Watch Ultra: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Galaxy Watch Ultra è la risposta di Samsung ai tanti orologi super resistenti lanciati in questi ultimi anni sul mercato dalla concorrenza. Un dispositivo di fascia alta e progettato appositamente per chi ama fare le avventure all’aperto e avere sempre sotto controllo i principali parametri legati alla salute e al benessere.

L’estrema resistenza dello smartwatch è legata al design e al titanio di grado aerospaziale utilizzato per la cassa. L’orologio ha superato i test militari statunitensi e lo puoi utilizzare in qualsiasi condizione, resiste alle cadute, ai graffi ed è anche impermeabile. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore più potente mai realizzato da Samsung per uno smartwatch, che abilita le capacità di Galaxy AI, trasformando i dati rilevati in approfondimenti personalizzati. Sul fronte della salute, il potenziato BioActive Sensor opera in sinergia con l’AI per calcolare il Punteggio Energetico e analizzare metriche vitali registrate durante il sonno, inclusi i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e i pattern respiratori, con il rilevamento potenziale dell’apnea notturna.

Per chi pratica attività sportive, l’orologio offre più di 90 modalità di allenamento e tante attività per chi ama fare attività all’aperto, a partire dal tracking. Il tracciamento dell’attività fisica è supportato anche da un GPS a doppia frequenza che assicura una precisione impareggiabile per il monitoraggio della corsa e del trekking. Un vero compagno da avere sempre al polso.

La durata della batteria è stata ottimizzata per supportare le sfide più lunghe, garantendo diversi giorni di autonomia. Lo smartwatch è dotato anche della connettività LTE per essere sempre collegato alla rete dati e ricevere informazioni importanti in tempo reale.

