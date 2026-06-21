Samsung, lo smartwatch indistruttibile al minimo storico: prezzo stracciato

MisterGadget.Tech

Più si avvicina il Prime Day e più le offerte su Amazon diventano irresistibili. E a catturare l’attenzione sono sempre loro, le promo dedicate ai prodotti tech. Se sei alla ricerca di un nuovo orologio super resistente, in questo articolo troverai il prodotto che fa per te. Infatti, per pochissimo tempo trovi il Galaxy Watch Ultra in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oltre a quello fisso del 27% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 59,04 euro. Lo sconto totale è del 35% e il prezzo scende di quasi 250 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto si impreziosiscono anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il Galaxy Watch Ultra è la risposta di Samsung ai tanti dispositivi rugged lanciati dalla concorrenza in questi ultimi anni. Un orologio in grado di resistere alle cadute, agli sbalzi di temperature e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. A questo prezzo è un vero best-buy.

Galaxy Watch Ultra 449,96 € -27% 699 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra in promo con uno sconto fisso del 27% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 59,04 euro. Il prezzo finale è di 449,96 euro con uno sconto totale del 35%. Il risparmio si aggira sui 250 euro e approfitti del minimo storico di questi ultimi mesi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,81 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da provare le tante funzioni dell’orologio super resistente di Samsung.

Galaxy Watch Ultra 449,96 € -27% 699 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon

Galaxy Watch Ultra: le caratteristiche tecniche

Un orologio super resistente e che fa un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale. Il Galaxy Watch Ultra è realizzato con materiali premium come il titanio per la cassa e il vetro in cristallo zaffiro per il quadrante. Un orologio che puoi indossare in qualsiasi ambiente, anche quelli più selvaggi. Resiste alle cadute, agli urti, alla polvere, è impermeabile e funziona anche in mezzo al deserto. Samsung lo ha anche dotato della piattaforma Galaxy AI che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare i dati che raccogli quotidianamente e per fornirti consigli ad hoc.

Dotato di un display ampio e che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, dai passi effettuati al battito cardiaco in tempo reale. Restando in tema salute, l’orologio è dotato del sensore BioActive in grado non solo di monitorare in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, ma anche di effettuare una misurazione della composizione del corpo. Mostra la percentuale di acqua, di grasso e di massa magra. Molto utile per chi vuole tonificare il proprio corpo e capire i progressi fatti mese dopo mesi.

Essendo uno smartwatch rugged non mancano le modalità legate allo sport. L’orologio offre un ampio ventaglio di possibilità, dalle classiche modalità legate alla corsa e al ciclismo, fino a quelle più specifiche per le avventure in mezzo ai boschi oppure per le immersioni. Per ogni modalità raccogli statistiche avanzate che puoi analizzare per migliorare giorno dopo giorno. Non manca un chip GPS che ti geolocalizza in pochissimi secondi.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di un paio di giorni con un utilizzo normale.

Galaxy Watch Ultra 449,96 € -27% 699 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon

Ecco 5 smartwatch disponibili da oggi in offerta su Amazon.

Offerta BUTFORFIT Smartwatch Uomo Donna, Fitness Tracker 1,47" HD, Smart Band con 137+ Modalità Sportive, Orologio Fitness con Cardiofrequenzimetro, Notifiche, IP68 Impermeabile Starlight 35,99 € -76% 149,99 € Risparmi 114,00 € Acquista su Amazon CASCHO Smartwatch Donna,1.85" HD Orologio Smartwatch con Chiamate Bluetooth e Assistente Vocale AI,120+ Sportive con Contapassi/Sonno/Cardiofrequenzimetro, Smart Watch per iOS Android, 2 Cinturini 35,99 € -72% 129,99 € Risparmi 94,00 € Acquista su Amazon 2026 Smartwatch Uomo Donna, 1.91''AI Orologio Smartwatch con Effettua/Risposta Chiamate, 115+ Modalità Sportive Fitness Tracker con SpO2/Sonno/Contapassi, IP68 Impermeabile Smart Watch per iOS/Android 19,99 € -75% 79,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon Smartwatch Uomo Donna con Chiamate Bluetooth, Orologio Rotondo da 1,38" con 147+ Modalità Sportive, Cardiofrequenzimetro, Sonno, IP68 Impermeabile, Compatibile con Android iOS - Regalo Festa del Papà 39,99 € -73% 149,99 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon Smartwatch Uomo Donna, 1.85" Orologio con Chiamate Bluetooth e Notifiche, 140+ Modi Sportivi con Contapassi, SpO2, Cardiofrequenzimetro da Polso, Sonno, IP68 per Android iOS - Regalo Festa del Papà 39,99 € -73% 149,99 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon