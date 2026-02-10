Samsung, prezzo in picchiata per lo smartwatch indistruttibile: offerta shcok

L'orologio indistruttibile di Samsung è disponibile con uno sconto del 38% e risparmi ben 260 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

MisterGadget.Tech

Samsung è diventata una delle aziende leader non solo nel settore degli smartphone, ma anche tra gli smartwatch. E il merito è di dispositivi eccellenti come il Galaxy Watch Ultra, orologio che fa parte della categoria degli smartwatch rugged, dispositivi super resistenti e pensati per essere utilizzati nelle situazioni più estreme. Un orologio unico nel suo genere e che da oggi cattura l’attenzione soprattutto per la promo disponibile su Amazon.

Infatti è disponibile con un ottimo sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 260 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e approfitti di condizioni d’acquisto irripetibili. Non farti sfuggire questa occasione unica.

Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo del Galaxy Watch Ultra crolla e diventa un vero best-buy. Da oggi è disponibile in offerta a 436,49 euro, con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico degli ultimi mesi e risparmi ben 260 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 87,20 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartwatch è già disponibile nei magazzini Amazon e viene spedito all’istante: per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy Watch Ultra: caratteristiche tecniche e funzionalità

Nella nuova versione uscita nel 2025, il Galaxy Watch Ultra viene ulteriormente migliorato ed è uno dei migliori smartwatch super resistenti disponibili sul mercato.

Progettato per resistere alle condizioni più estreme grazie a una cassa in titanio di grado aerospaziale da 47 mm e a un vetro in cristallo di zaffiro ultra-resistente. Questo dispositivo è costruito per chi ama le avventure all’aperto, con una resistenza testata secondo gli standard militari, che ne permettono il funzionamento impeccabile in un range termico che va dai -20°C ai 55°C e fino a 9.000 metri di altitudine. È anche impermeabile fino a 100 metri.

Il Galaxu Watch Ultra non è solamente un orologio resistente, ma anche con funzioni smart avanzate grazie all’integrazione di Galaxy AI, che analizza i parametri vitali per fornire un Punteggio Energetico personalizzato e monitorare la qualità del riposo attraverso funzioni avanzate come il rilevamento delle apnee notturne e la zona di frequenza cardiaca personalizzata. Per garantire una leggibilità assoluta anche sotto la luce diretta del sole, il display raggiunge una luminosità di picco di ben 3.000 nit, mentre il sistema GPS a doppia frequenza offre una precisione millimetrica nel tracciamento dei percorsi, fondamentale per orientarsi con sicurezza in ambienti naturali complessi.

La gestione dell’orologio durante l’attività fisica è resa immediata dal nuovo Pulsante Rapido personalizzabile, che permette di avviare istantaneamente gli allenamenti, segnare i giri di pista o attivare una potente sirena di sicurezza da 86 decibel in caso di emergenza. L’autonomia copre un paio di giorni anche con un utilizzo intenso e si ricarica abbastanza rapidamente. Un orologio con caratteristiche uniche e che si posiziona come uno dei migliori in questa categoria.

