Galaxy Watch9, prezzo in picchiata: va comprato subito

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Il Galaxy Watch9 è uno degli smartwatch top più interessanti sul mercato. Samsung ha realizzato un orologio che puoi indossare in ogni momento della giornata e in grado di assicurare il massimo in ogni funzionalità offerta. Vuoi monitorare il tuo stato di salute? Il Galaxy Watch9 è dotato di sensori che tengono sotto controllo non solo la frequenza cardiaca, ma tanti altri parametri vitali, a partire dalla temperatura corporea ed è anche in grado di effettuare un’analisi della composizione del tuo corpo. Sei un appassionato di sport? Il Galaxy Watch9 è dotato di tante modalità sportive e grazie alla presenza del sistema operativo WearOS puoi installare app come Strava. Un orologio completo e che da oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 27% che ti fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Una vera occasione che non devi farti scappare per un orologio con prestazioni fulminee.

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Galaxy Watch 9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva Amazon e prezzo mai visto prima per il Galaxy Watch 9. Lo smartwatch top di Samsung è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 319 euro con uno sconto del 27% che fa risparmiare 120 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 63,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che lo rendono un vero best-buy.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ora, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. In questo modo puoi testarlo con tutta calma, oppure decidere di acquistarlo già oggi in vista del Natale.

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Galaxy Watch9: funzionalità e caratteristiche tecniche

Il Galaxy Watch9 nella versione da 44 mm è dotato di un display rotondo da 1,5 pollici con luminosità fino a 3000 nit, uno dei valori più elevati per un orologio. A gestire le prestazioni ci pensa il nuovo Snapdragon Wear Elite che assicura la massima fluidità con qualsiasi tipologia di app. Il sistema operativo è Wear OS 7 con interfaccia One UI Watch, e hai accesso al Google Play Store e a tutte le principali app per lo sport e la produttività. Non manca l’intelligenza artificiale: Google Gemini si attiva con il gesto "Solleva e parla", mentre Galaxy AI calcola il Punteggio Energetico giornaliero.

Sul fronte salute e benessere non c’è nulla da dire, il sensore BioActive monitora:

frequenza cardiaca,

ossigeno nel sangue,

variabilità della frequenza cardiaca,

frequenza respiratoria

temperatura cutanea,

la bioimpedenza analizza la composizione corporea.

Sono presenti inoltre l’indice antiossidante, il punteggio della salute cardiaca e il monitoraggio del sonno con guida personalizzata.

Per gli appassionati del fitness, il Galaxy Watch9 integra un coach per la corsa con programmi da 3 a 5 settimane, il Fitness Index basato su VO2max, frequenza cardiaca e passi e il carico cardiaco giornaliero. Per il tracciamento ci sono il GPS multi-costellazione (GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS) e i sensori di barometro, accelerometro, giroscopio e magnetometro.

La batteria non è certo un problema e assicura un’autonomia di un paio di giorni.

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