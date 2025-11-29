Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Il tablet più ambizioso di Samsung arriva con specifiche da urlo e un display che non ha rivali. Il problema? Il prezzo, perché Android non sostituisce un PC

I tablet sono sempre stati dispositivi complicati da posizionare. Troppo grandi per sostituire uno smartphone, troppo limitati per rimpiazzare un computer. Negli ultimi anni il mercato si è diviso: da una parte i modelli economici per streaming e navigazione, dall’altra i mostri di potenza che promettono di fare tutto. Samsung appartiene alla seconda categoria e con il Galaxy Tab S11 Ultra alza ancora l’asticella.

Stiamo parlando di un oggetto che sfida qualsiasi logica di mercato: costa più di molti notebook professionali, ma gira su Android. Ha uno schermo da 14,6 pollici che farebbe invidia a un monitor da scrivania, ma lo spessore è inferiore a quello di una matita. È potentissimo, bellissimo e tremendamente costoso.

La domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: ha senso spendere oltre 1.500 euro per un tablet? Samsung dice di sì, il mercato è meno convinto. Noi l’abbiamo provato per capire dove sta la verità.