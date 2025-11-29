Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: uno schermo da cinema in 6 millimetri di spessore
Il tablet più ambizioso di Samsung arriva con specifiche da urlo e un display che non ha rivali. Il problema? Il prezzo, perché Android non sostituisce un PC
I tablet sono sempre stati dispositivi complicati da posizionare. Troppo grandi per sostituire uno smartphone, troppo limitati per rimpiazzare un computer. Negli ultimi anni il mercato si è diviso: da una parte i modelli economici per streaming e navigazione, dall’altra i mostri di potenza che promettono di fare tutto. Samsung appartiene alla seconda categoria e con il Galaxy Tab S11 Ultra alza ancora l’asticella.
Stiamo parlando di un oggetto che sfida qualsiasi logica di mercato: costa più di molti notebook professionali, ma gira su Android. Ha uno schermo da 14,6 pollici che farebbe invidia a un monitor da scrivania, ma lo spessore è inferiore a quello di una matita. È potentissimo, bellissimo e tremendamente costoso.
La domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: ha senso spendere oltre 1.500 euro per un tablet? Samsung dice di sì, il mercato è meno convinto. Noi l’abbiamo provato per capire dove sta la verità.
Il Galaxy Tab S11 Ultra non è un tablet qualsiasi. È il punto più alto raggiunto da Samsung nella categoria, un concentrato di tecnologia che vuole convincerci che Android può competere con i sistemi desktop. Processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 16 GB di RAM, 1 TB di memoria e uno schermo AMOLED che ti fa dimenticare di avere un dispositivo mobile tra le mani.
L'ho usato per due settimane: al lavoro, in viaggio, per montare video e scrivere articoli. È stato amore a prima vista, poi qualche dubbio, infine una consapevolezza: questo tablet è straordinario, ma non per tutti. Serve capire se ne avete davvero bisogno o se state per spendere troppo per qualcosa che userete al 30% delle sue capacità.
- Display enorme con colori perfetti
- Costruzione premium e spessore record
- Prestazioni al vertice
- Modalità DeX matura
- Audio eccellente
- Prezzo superiore ad un PC
- Dimensione molto generosa
- Peso importante
Quando tiri fuori dalla scatola il Galaxy Tab S11 Ultra la prima sensazione è di incredulità. Non tanto per le dimensioni, che pure sono notevoli, quanto per lo spessore inferiore ai 6 millimetri. Samsung è riuscita a infilare un'elettronica da urlo in un corpo che sembra una rivista.
L'alluminio Armor trasmette solidità immediata. Non scricchiola, non flette, non dà segni di cedimento nemmeno quando lo tieni con una mano sola. Il retro ospita il modulo fotocamera con una fascia nera opaca che integra l'aggancio magnetico per la S Pen, ora con connessione bidirezionale e ricarica wireless.
Il peso supera i 730 grammi, che non sono pochi. Per intenderci, un MacBook Air pesa meno. Ma il bilanciamento è studiato bene: appoggiato sulla Book Cover Keyboard diventa un vero laptop, anche se ingombrante. La sensazione generale è quella di avere tra le mani un oggetto di lusso, pensato per durare anni.
L'unico limite? Le dimensioni lo rendono poco pratico da trasportare. Non entra in nessuna borsa normale e richiede uno zaino dedicato. È un tablet da scrivania più che da divano.
Qui Samsung fa il vuoto. Il pannello Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici è semplicemente il miglior schermo mai visto su un tablet Android. Risoluzione 2960 x 1848 pixel, refresh rate a 120 Hz fluidi come l'olio, luminosità di picco oltre i 1.200 nit che lo rende perfettamente leggibile anche sotto il sole diretto.
I colori sono vibranti senza essere esagerati, il nero è puro come solo gli AMOLED sanno fare, il contrasto infinito regala profondità a video e fotografie. Guardare un film su questo schermo è un'esperienza cinematografica: ti dimentichi di avere un tablet in mano.
Il supporto HDR10+ funziona alla perfezione con Netflix, Disney+ e Prime Video. La fluidità durante lo scrolling o il gaming è impeccabile. Samsung ha lavorato anche sulla calibrazione: i professionisti del colore troveranno preset accurati per il fotoritocco e il video editing.
L'unico difetto è la dimensione stessa: 14,6 pollici sono troppi per leggere un libro a letto o navigare sul divano. È uno schermo fatto per essere ammirato su una scrivania, non per essere portato in giro. Se cercate un tablet da consumo casuale, questo formato vi sfinirà in mezz'ora.
Lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy è una versione potenziata del processore Qualcomm di punta, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.0 fino a 1 TB. In pratica, specifiche da workstation mobile. Durante i test ha gestito editing video in 4K su Adobe Premiere Rush, multitasking pesante con tre app in split screen e sessioni di cloud gaming senza un singolo rallentamento.
La modalità DeX è il vero punto di forza. Trasforma Android in un'esperienza desktop completa: finestre ridimensionabili, barra delle applicazioni, supporto a mouse e trackpad con gesture precise. Con la tastiera Book Cover Keyboard il Tab S11 Ultra diventa un laptop a tutti gli effetti, almeno nell'uso.
Il problema è sempre lo stesso: Android. One UI 6.1 è ottima, ma non è Windows. La gestione dei file è meno intuitiva, molte app professionali non esistono o sono versioni limitate, il multitasking vero è ancora lontano. Samsung ha fatto miracoli per renderlo utilizzabile in ambito lavorativo, ma se dovete usare software specifici come AutoCAD, Final Cut o suite Adobe complete, questo tablet non basta.
Le funzioni Galaxy AI (circle to search, traduzione in tempo reale) sono interessanti ma non rivoluzionarie. L'ecosistema Samsung funziona bene se avete anche uno smartphone Galaxy, altrimenti restate un po' isolati.
Nessuno compra un tablet per fare foto, ma il Galaxy Tab S11 Ultra monta comunque un sistema dignitoso: sensore principale da 13 megapixel e ultra-grandangolare da 8 megapixel. Le foto sono accettabili in buone condizioni di luce, la fotocamera frontale da 12 megapixel funziona benissimo per videochiamate.
Dove Samsung fa davvero la differenza è l'audio. I quattro altoparlanti AKG con Dolby Atmos creano un palcoscenico sonoro ampio e definito. Guardare film o ascoltare musica è un piacere: bassi presenti senza distorcere, voci chiare, effetto surround convincente. È uno dei pochi tablet che non ti fa rimpiangere le cuffie.
L'esperienza multimediale complessiva è straordinaria. Schermo gigante e audio potente giustificano l'acquisto per chi vuole sostituire un televisore portatile. Ma per creativi e professionisti serve altro.
La batteria da 11.200 mAh garantisce circa 13 ore di riproduzione video continua, un risultato eccellente considerando il pannello enorme sempre a 120 Hz. Nell'uso quotidiano misto (streaming, scrittura, navigazione, qualche sessione di cloud gaming) il tablet supera tranquillamente la giornata intera.
La ricarica rapida a 45W impiega poco più di un'ora e mezza per tornare al 100%. Non è velocissima, ma accettabile. Samsung avrebbe potuto osare di più: a questo prezzo ci si aspetterebbe la ricarica da 65W o 80W vista su altri dispositivi premium.
Il punto forte è la gestione intelligente dell'energia. Lo Snapdragon 8 Gen 3 è efficiente e la One UI 6.1 ottimizza bene i consumi. Anche dopo sessioni intensive il tablet resta tiepido, segno che la dissipazione termica funziona.
Il Galaxy Tab S11 Ultra è un capolavoro di ingegneria. Lo schermo AMOLED da 14,6 pollici non ha rivali nel mondo Android, le prestazioni sono da workstation e la costruzione trasmette una qualità assoluta. Samsung ha creato il tablet più bello e potente che si possa comprare con questo sistema operativo. La modalità DeX funziona davvero e per certi utilizzi può sostituire un laptop. L'audio è spettacolare e l'autonomia regge bene considerando la diagonale monstre.
Il problema è il prezzo. Oltre 1.000 euro per la versione base, facilmente 1.300 con tastiera e S Pen. A questa cifra compri notebook Windows completi con software professionale vero, gestione file migliore e versatilità superiore. Android resta un limite: per quanto Samsung si sforzi, mancano applicazioni professionali, la compatibilità è parziale e il multitasking non regge il confronto con un sistema desktop. Le dimensioni lo rendono scomodo da trasportare e il peso importante stanca nelle sessioni prolungate.
Se lavorate nel settore creativo, montate video, fate grafica o gestite file pesanti e volete il miglior schermo portatile esistente, questo tablet ha senso. Se cercate un dispositivo per intrattenimento casuale o lavoro d'ufficio base, state per spendere troppo. Il Galaxy Tab S10 FE a metà prezzo fa quasi tutto allo stesso modo. L'Ultra è un prodotto di nicchia, perfetto per chi vuole davvero il massimo e non bada a spese. Gli altri faranno meglio a guardare altrove, magari verso i nuovi iPad Pro con chip M5 che a parità di investimento offrono un ecosistema software più maturo.
