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Galaxy Tab S10 Lite in offerta al minimo storico: sconto mai visto prima

Prezzo speciale per il tablet top di Samsung. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 37% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

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Galaxy Tab S11 Ultra MisterGadget.Tech

Avere un tablet in casa è diventato oramai fondamentale. Un dispositivo versatile con cui poter fare mille cose, dal vedere film e serie TV seduti sul divano, al navigare sul web, fino al lavorare a documenti di lavoro e fare videochiamate mentre si è in viaggio. Per poter fare tutte queste cose è necessario avere un tablet performante, come ad esempio il Galaxy Tab S10 Lite, disponibile da oggi in promo con uno sconto del 37% e risparmi poco più di 140 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un tablet dotato di un display immersivo da 10,9 pollici, un processore prestazionale e per finire anche una batteria che dura per tutto il giorno. Inoltre, è compatibile con la S Pen che trovi nella confezione e si trasforma in un taccuino digitale. Non perdere questa opportunità.

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite

252,01 €399,00 € -146,99 € (37%)

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Galaxy Tab S10 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle speciali. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Tab S10 Lite in promo con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 252,01 euro, con un risparmio netto su quello di listino superiore ai 140 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 50,41 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una promo lampo che non devi assolutamente sfuggire: può terminare da un momento all’altro.

La disponibilità di questo tablet è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Essendo spedito e venduto direttamente da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite

252,01 €399,00 € -146,99 € (37%)

Galaxy Tab S10 Lite: le caratteristiche tecniche

Con un corpo sottile, leggero e rifinito con estrema cura, il Galaxy Tab S10 Lite è pensato per essere utilizzato ovunque e in qualsiasi situazione, che si tratti di un pomeriggio di studio, una pausa dedicata allo streaming o una sessione di lavoro in mobilità. Con un display immersivo da 10,9 pollici con risoluzione FHD, garantisce colori realistici per una visione cinematografica di qualsiasi contenuto, che sia un film o un episodio della tua serie TV preferita. Ideale anche per navigare online o per giocare, grazie al processore Exynos 1380 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

L’esperienza d’uso quotidiana è arricchita dalla compatibilità con la S Pen, lo strumento perfetto per liberare la creatività, prendere appunti o ritoccare foto con una precisione naturale, come se stessi usando carta e penna. La S Pen non solo si attacca magneticamente al tablet, ma è sempre pronta all’azione senza necessità di ricarica. Lo puoi utilizzare anche per le call di lavoro, grazie alla fotocamera frontale da 5 megapixel che assicura scatti di ottima qualità.

L’autonomia è un altro pilastro del Galaxy Tab S10 Lite: la batteria a lunga durata ti permette di affrontare l’intera giornata senza dover cercare costantemente una presa di corrente. E quando arriva il momento di ricaricare, il supporto alla tecnologia ultra-rapida ti permette di avere il 100% di autonomia nel giro di pochissimo tempo. Un tablet completo, versatile e che puoi utilizzare in ogni occasione, da oggi a un prezzo veramente speciale.

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite

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