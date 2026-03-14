Samsung Galaxy S26 Ultra: l'eccellenza non ha bisogno di rivoluzioni
Il flagship Samsung 2026 non stravolge la formula vincente. La affina. E resta irraggiungibile.
Comprare uno smartphone di fascia alta nel 2026 è un’operazione che richiede più ragionamento di quanto sembri. Il mercato propone decine di dispositivi con specifiche impressionanti sulla carta, prezzi che scalano rapidamente verso cifre importanti e promesse di intelligenza artificiale che spesso, nella pratica quotidiana, si rivelano meno decisive di quanto annunciato.
Il Samsung Galaxy S26 Ultra si inserisce in questo contesto con una proposta diversa: non promette la rivoluzione, consegna la qualità. È uno smartphone che ha affinato ogni singolo aspetto fino a un livello difficilmente attaccabile, e lo dimostra nell’uso reale — non nei benchmark di laboratorio.
Testato per una settimana intera al Mobile World Congress di Barcellona, tra sale stampa, corridoi affollati e sessioni fotografiche in condizioni di luce difficile, questo dispositivo non ha mai ceduto un centimetro. Non in termini di prestazioni, non in termini di affidabilità, non in termini di esperienza complessiva.
Il punto non è se Samsung abbia fatto abbastanza per giustificare il salto dall’anno scorso. Il punto è che il Galaxy S26 Ultra è ancora lo smartphone Android che chiunque vorrebbe avere in tasca, e i motivi sono più solidi di una semplice scheda tecnica aggiornata.
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 256GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Sky Blue
Samsung Galaxy S26 Ultra
Il Galaxy S26 Ultra è l'undicesima generazione della linea Ultra di Samsung, e porta con sé un aggiornamento che privilegia la profondità rispetto alla larghezza. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 nella versione personalizzata per Galaxy è il più veloce disponibile oggi su Android.
Il display da 6,9 pollici introduce il Privacy Display, tecnologia integrata nel pannello OLED senza precedenti sul mercato. La fotocamera principale da 200 megapixel guadagna un'apertura f/1.4 più luminosa.
Ma la vera storia di questo smartphone è un'altra: sette anni di aggiornamenti garantiti, un ecosistema software tra i più maturi del panorama Android, e un'integrazione tra hardware e software che pochi possono realmente eguagliare. Chi cerca il migliore, lo ha trovato.
- Privacy Display non ha competitors
- S Pen integrata: nessun altro la offre
- Sette anni di aggiornamenti
- Fotocamera versatile
- Ecosistema molto completo
- Batteria piccola rispetto concorrenza
- Bump fotocamera più ingombrante
- Niente magneti Qi2 integrati
- Prezzo elevato
Il Galaxy S26 Ultra abbandona la scocca in titanio degli ultimi due anni per tornare all'alluminio, ma non si tratta di un passo indietro. Il nuovo Armor Aluminum 2 è un materiale più elastico, che secondo Samsung garantisce una durabilità complessiva superiore nella gestione degli urti.
Sul fronte e sul retro trovano posto rispettivamente Gorilla Armor 2 e Gorilla Glass Victus 2, protezioni di primo livello che nessuno si aspetterebbe di trovare diversamente su un dispositivo a questo prezzo.
Il telefono pesa 214 grammi con uno spessore di appena 7,9 millimetri, entrambi in leggera riduzione rispetto al predecessore. La differenza percepita non è drammatica, ma il profilo arrotondato degli angoli contribuisce a rendere lo smartphone più piacevole da maneggiare nel lungo periodo.
La colorazione Cobalt Violet — la scelta dell'anno per Samsung — cambia tonalità in modo sorprendente a seconda della luce: a volte quasi argentata, a volte con un viola profondo e avvolgente.
Va segnalato un dettaglio che su un prodotto premium pesa: il modulo fotografico posteriore è cresciuto rispetto all'anno scorso, e appoggiato su una superficie piana il telefono dondola leggermente. Non è un difetto bloccante, ma è un compromesso che su 1.449 euro si nota.
Il pannello da 6,9 pollici Dynamic AMOLED del Galaxy S26 Ultra mantiene le specifiche di riferimento già viste sull'anno precedente — risoluzione QHD+, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, luminosità di picco a 2.600 nit — ma aggiunge qualcosa che nessun altro smartphone oggi offre: il Privacy Display integrato nel pannello stesso.
Non si tratta di una pellicola da applicare o di un filtro software: la tecnologia lavora direttamente a livello di subpixel. Quando la funzione è attiva, chi guarda lo schermo da un angolo laterale vede i contenuti scomparire progressivamente, fino al nero. Chi è posizionato frontalmente non nota alcuna differenza.
Come spiega anche il confronto tra Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro pubblicato su Libero Tecnologia, questa funzione non è replicabile via aggiornamento su altri modelli: richiede un pannello costruito appositamente.
La configurazione è intelligente: si può attivare manualmente, oppure impostarla per singole app — home banking, autenticatori, email aziendale — così da avere protezione automatica senza pensarci.
Per chi viaggia spesso per lavoro o gestisce dati sensibili in luoghi pubblici, vale da sola una parte considerevole del prezzo.
Il sistema fotografico del Galaxy S26 Ultra è composto da quattro ottiche: ultra-grandangolare da 50 megapixel, principale da 200 megapixel con apertura f/1.4, teleobiettivo 3x da 10 megapixel e teleobiettivo periscopico 5x da 50 megapixel.
Le due novità più rilevanti rispetto all'anno scorso riguardano proprio l'ottica principale e il tele periscopico, entrambi aggiornati a diaframmi più aperti che si traducono in una raccolta di luce significativamente migliorata.
Nella pratica, le fotografie in ambienti con illuminazione difficile — e al MWC di ambienti del genere ce ne sono a decine — mostrano una gestione del rumore digitale più pulita e dettagli più nitidi sui soggetti in movimento.
Il teleobiettivo a 10x, pur non essendo zoom ottico puro, offre una qualità d'immagine che nessun concorrente occidentale riesce ad avvicinare a questa distanza focale.
Sul fronte video, la modalità Horizon Lock a 360 gradi mantiene il frame orizzontale anche durante rotazioni complete del dispositivo — utile per chi produce contenuti in movimento.
Ma la funzione che più colpisce nell'uso quotidiano è la riduzione del rumore audio applicata ai video in post-produzione: in ambienti affollati e caotici, il risultato è audio pulito e intelligibile senza bisogno di nessun accessorio esterno.
Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — versione overclockata rispetto alla variante standard — garantisce prestazioni che non trovano rivali nel panorama Android di inizio 2026.
Apertura delle applicazioni istantanea, multitasking senza incertezze, editing video 4K senza rallentamenti: tutto funziona esattamente come ci si aspetta da un dispositivo a questo livello.
Ma la vera forza competitiva del Galaxy S26 Ultra non risiede solo nel processore. Risiede nel software. One UI 8.5 su Android 16 è un sistema operativo maturo, ricco di funzioni realmente utili e privo di quella ridondanza che spesso appesantisce le interfacce personalizzate.
La piattaforma Galaxy AI propone funzioni come Now Nudge — suggerimenti contestuali basati su quello che appare a schermo — e un Bixby finalmente capace di rispondere a richieste in linguaggio naturale per modificare le impostazioni del telefono.
Soprattutto, Samsung garantisce sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza. In un panorama Android dove — come evidenziato da recenti analisi pubblicate su Libero Tecnologia — oltre il 40% dei dispositivi attivi non riceve più aggiornamenti critici, questa garanzia non è un dettaglio tecnico: è un argomento concreto per chi vuole uno smartphone che resti sicuro e attuale per molti anni.
Chi acquista oggi il Galaxy S26 Ultra ha la certezza di ricevere aggiornamenti fino almeno al 2033.
La batteria da 5.000 mAh è invariata rispetto a diverse generazioni precedenti, ma l'efficienza migliorata del nuovo processore si traduce in un'autonomia reale superiore rispetto all'S25 Ultra.
Nelle giornate intensive al MWC — fotografia continua, navigazione in 5G, Bluetooth sempre attivo, streaming frequente — il telefono ha raggiunto la sera con un margine residuo. Per un utilizzo anche impegnativo, è difficile rimanere a secco prima di cena.
La ricarica cablata con il nuovo standard Super Fast Charging 3.0 da 60W porta la batteria al 75% in circa trenta minuti: un passo avanti concreto rispetto all'anno scorso. La ricarica wireless arriva a 25W.
È doveroso segnalare che il caricatore non è incluso nella confezione — una scelta comune nel settore, ma che su uno smartphone da 1.449 euro continua a lasciare perplessi.
Il confronto con certi flagship cinesi che adottano batterie silicon-carbon da 6.000-7.000 mAh resta sfavorevole in termini di autonomia bruta. Samsung dichiara di avere questa tecnologia in valutazione per il futuro.
Per il momento, 5.000 mAh rimangono una scelta adeguata ma non più eccezionale nel panorama 2026.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 256GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Sky Blue
Il Galaxy S26 Ultra è uno smartphone che eccelle in modo trasversale. Il Privacy Display è una funzione realmente innovativa e subito utile, non un esercizio di stile. La fotocamera da 200 megapixel con apertura f/1.4 produce immagini di qualità superiore in condizioni difficili.
L'S Pen resta un unicum assoluto nel mercato occidentale. E il software — con sette anni di aggiornamenti garantiti e un ecosistema One UI tra i più maturi disponibili su Android — trasforma un ottimo hardware in un investimento duraturo.
La batteria da 5.000 mAh è adeguata per un utilizzo normale, ma la concorrenza con tecnologia silicon-carbon ha alzato l'asticella dell'autonomia in modo significativo.
Il modulo fotografico posteriore è cresciuto senza un aggiornamento completo dell'hardware sottostante. I magneti Qi2 non sono integrati nella scocca. Nessuno di questi limiti è bloccante, ma su un prodotto a questo prezzo ogni compromesso si nota.
A 1.449 euro nella configurazione base, il Samsung Galaxy S26 Ultra è lo smartphone Android più completo disponibile oggi nel mercato occidentale. Non è il telefono giusto per chi vuole passare dall'S25 Ultra — le differenze non giustificano la spesa.
Ma per chi arriva da un modello di due o tre generazioni fa, o cerca semplicemente il meglio che Android possa offrire nel 2026, la risposta è qui.
Sette anni di aggiornamenti garantiti, un ecosistema solido e una qualità complessiva senza punti deboli evidenti: difficile chiedere di più.
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