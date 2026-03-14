Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Comprare uno smartphone di fascia alta nel 2026 è un’operazione che richiede più ragionamento di quanto sembri. Il mercato propone decine di dispositivi con specifiche impressionanti sulla carta, prezzi che scalano rapidamente verso cifre importanti e promesse di intelligenza artificiale che spesso, nella pratica quotidiana, si rivelano meno decisive di quanto annunciato.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra si inserisce in questo contesto con una proposta diversa: non promette la rivoluzione, consegna la qualità. È uno smartphone che ha affinato ogni singolo aspetto fino a un livello difficilmente attaccabile, e lo dimostra nell’uso reale — non nei benchmark di laboratorio.

Testato per una settimana intera al Mobile World Congress di Barcellona, tra sale stampa, corridoi affollati e sessioni fotografiche in condizioni di luce difficile, questo dispositivo non ha mai ceduto un centimetro. Non in termini di prestazioni, non in termini di affidabilità, non in termini di esperienza complessiva.

Il punto non è se Samsung abbia fatto abbastanza per giustificare il salto dall’anno scorso. Il punto è che il Galaxy S26 Ultra è ancora lo smartphone Android che chiunque vorrebbe avere in tasca, e i motivi sono più solidi di una semplice scheda tecnica aggiornata.