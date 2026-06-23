Galaxy S26 Ultra, con lo sconto Prime Day è lo smartphone da comprare oggi

Il Galaxy S26 Ultra è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi ben 500 euro. Quattro fotocamere posteriori, schermo cinematografico e prestazioni fulminee.

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Uno dei migliori smartphone lanciati in questo 2026, al miglior prezzo degli ultimi mesi. Parliamo del Galaxy S26 Ultra, disponibile al Prime Day di Amazon a un prezzo che non si vedeva da mesi e che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Non a caso nella pagina prodotto è presente il badge "Esclusiva Amazon", riservato solo ai prodotti con promo speciali. Da oggi è disponibile con un super sconto del 33% che fa risparmiare 500 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: ogni componente scelta da Samsung è per assicurare prestazioni straordinarie, a partire dal display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD. Il comparto fotografico è una garanzia grazie alle quattro fotocamere posteriori. Non perdere tempo e approfittane immediatamente.

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Galaxy S26 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo del Prime Day il prezzo del Galaxy S26 Ultra crolla al minimo storico: solo per pochissimi giorni lo trovi a 999 euro, con uno sconto del 33%. Si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Galaxy S26 Ultra: le caratteristiche tecniche

Quanto di meglio possa offrire il mercato mobile in questo momento. Il Galaxy S26 Ultra si posiziona nella fascia altissima del mercato e non potrebbe essere altrimenti. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica nel dettaglio, partendo dall’ottimo display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD. Inutile dire che la resa è ottima con qualsiasi applicazione e lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni fulminee sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti della serie Galaxy S Ultra è da sempre il comparto fotografico. Su questo ultimo modello troviamo una quadrupla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 200 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e un doppio teleobiettivo con zoom ottico da 10x e da 3x. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Agli aspetti tecnici bisogna aggiungere quelli software: Samsung ha sviluppato algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano sia nella fase di scatto sia in quella di editing. Ti basta un semplice prompt per eliminare persone dalle foto, migliorare lo sfondo e fare tantissime altre cose.

A proposito di intelligenza artificiale, a bordo trovi anche la piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti utili che ti semplificano la vita. La batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno anche con un utilizzo intensivo. Chiudiamo con una delle caratteristiche che distingue questo smartphone: la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale ogni volta che vuoi.

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Ecco altri 5 smartphone in offerta oggi su Amazon.

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