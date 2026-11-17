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Uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato, a un prezzo esclusivo Amazon. Il protagonista di una delle migliori occasioni di oggi è il Galaxy S26 Ultra, la versione premium dello smartphone Samsung. Sul sito di e-commerce il modello con 512 gigabyte di memoria interna è disponibile con uno sconto del 31% e il risparmio netto sul prezzo di listino è di ben 550 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero per rendere l’acquisto più accessibile. Per quanto riguarda il telefono, è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una maxi batteria che può durare fino a due giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen5, il meglio che può offrire il mercato. Una vera offerta da Black Friday.

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Galaxy S26 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e super occasione per il Galaxy S26 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 31% e il prezzo scende a 1249,49 euro, con un risparmio di 550 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 104,13 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La consegna dello smartphone di Samsung è immediata: acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

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Galaxy S26 Ultra: quattro fotocamera e schermo Privacy

Prestazioni e fluidità non sono certo un problema per il Galaxy S26 Ultra. Lo smartphone di Samsung monta il meglio che può offrire la tecnologia in questo momento, a partire da un innovativo display. Infatti, è equipaggiato con uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con tecnologia Privacy Display. Di che cosa si tratta? Di una funzione che si può attivare dal pannello delle impostazioni e che rende il display "invisibile" agli spioni, senza dover utilizzare mascherine che ne diminuiscono la luminosità. La risoluzione è QHD e il refresh rate arriva fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico:

Fotocamera principale da 200 megapixel

Obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel

Primo teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x

da 50 megapixel con zoom ottico 5x Secondo teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 3x

da 12 megapixel con zoom ottico 3x Fotocamera selfie da 12 megapixel.

Un comparto fotografico che lo rende versatile e permette di scattare immagini professionali in ogni situazione. Inoltre, grazie agli strumenti AI avanzati hai tante funzioni per la fase di post-editing.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e completi un’intera giornata senza troppi patemi. Restando in tema di intelligenza artificiale, invece, hai a disposizione tutti gli strumenti di Galaxy AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio il traduttore in tempo reale oppure la funzione per riassumere note vocali e interi documenti. Nella scocca trovi anche l’immancabile S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale.

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