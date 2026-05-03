Lo smartphone premium di Samsung è in offerta con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 550 euro e approfitti del minimo storico. Approfittane ora.

Samsung

La miglior offerta del giorno ha un protagonista indiscusso: il Galaxy S26 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung, uscito sul mercato da pochissime settimane, è disponibile su Amazon con un doppio sconto lampo che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 18%, puoi aggiungere un coupon sconto di 251,21 euro che porta il risparmio totale a superare i 550 euro. Un’occasione unica per uno smartphone unico nel suo genere e tra i migliori disponibili sul mercato oggi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Sul telefono c’è veramente poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz con nuova funzione Privacy, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Approfittane subito, il coupon sconto può terminare da un momento all’altro.

Galaxy S26 Ultra

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Galaxy S26 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy S26 Ultra a un prezzo di 1141,28 euro, con uno sconto totale del 32% su quello di listino. Il prezzo finale si compone di un doppio sconto: a quello fisso del 18% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 251,21 euro. Un’occasione lampo imperdibile che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il prezzo è sicuramente elevato, ma parliamo veramente di uno dei migliori telefoni sul mercato. E definirlo telefono è riduttivo. Il risparmio totale supera i 550 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa super occasione.

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il meglio che il mondo mobile possa offrire in questo momento. Il Galaxy S26 Ultra è il non plus ultra della tecnologia grazie a componenti che non solo assicurano prestazioni elevatissime, ma che sono anche innovative.

Partiamo proprio dal primo elemento che porta una ventata di freschezza: il display. A bordo del Galaxy S26 Ultra troviamo uno schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Il pannello è una vera novità: grazie alla funzione Privacy integrata, nascondi le tue informazioni personali dalle persone che ti sono intorno. Sbirciare non serve più a nulla. Le prestazioni sono quelle di un telefono premium: processore Snapdragon 8 Gen5, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico resta uno dei punti forti di questo dispositivo. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e per finire un doppio teleobiettivo, uno da 50 megapixel con zoom ottico 5x e l’altro da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 12 megapixel. Oltre a sensori fotografici top, il Galaxy S26 Ultra è dotato anche di algoritmi di intelligenza artificiale che rendono ogni scatto un capolavoro. Hai a disposizione anche strumenti avanzati che ti permettono di editare qualsiasi elemento di un’immagine.

La batteria da 5000 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in circa mezzora. Anche in questa edizione dello smartphone è presente la S Pen, il pennino che permette di prendere appunti, disegnare e dare libero sfogo alla tua creatività.

Galaxy S26 Ultra