Galaxy S26 Ultra a prezzo di saldo: sconto vertiginoso e minimo storico

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Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo con uno sconto di 400 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

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Prezzo da Prime Day. Il protagonista di una delle migliori offerte di oggi è il Galaxy S26 Ultra disponibile su Amazon al minimo storico di questi ultimi mesi. La versione con 256 gigabyte di memoria interna è in promo con un ottimo sconto del 27% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto di 400 euro su quello di listino. Non finisce qui: acquistandolo oggi puoi anche sfruttare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurare. Sullo smartphone non c’è molto da dire, se non che si tratta di uno dei migliori disponibili sul mercato. Come sempre la serie Galaxy Ultra si posiziona nella fascia altissima del mercato, con componenti di ultima generazione e la presenza della S Pen che lo rende unico e all’occorrenza lo trasforma anche in taccuino digitale. Un’offerta che non si vede tutti i giorni e che può terminare da un momento all’altro: approfittane ora.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Galaxy S26 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva Amazon per il Galaxy S26 Ultra. Lo smartphone top del produttore sud-coreano è disponibile in offerta a un prezzo di 1099 euro, con uno sconto del 27% su quello di listino. Il risparmio netto è di 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 219,80 euro al mese. Il prezzo è sicuramente elevato, ma si tratta di un telefono con pochi eguali sul mercato e dotato di funzioni uniche.

Acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfittane ora: le scorte sono limitate.

Galaxy S26 Ultra: le caratteristiche tecniche

Per capire tutte le potenzialità di uno smartphone come il Galaxy S26 Ultra, l’unica cosa da fare è vedere nel dettaglio la scheda tecnica. Uno smartphone che non solo monta le migliori componenti del momento, ma è dotato anche di caratteristiche uniche.

Partiamo dal primo elemento che lo rende di livello superiore. Lo smartphone è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. La novità di questo modello è anche la funzione "Privacy display": attivandola dalle impostazione si oscura il display e chi ti è attorno non può spiare le tue informazioni personali. Il tutto tramite un’impostazione software e senza applicare pellicole adesive che rovinano lo schermo. Le prestazioni sono da top del settore grazie al processore Snapdragon 8 Gen5 con a supporto 256 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 10x e secondo teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla telecamera frontale da 12 megapixel. Una configurazione unica nel suo genere, a cui aggiungere le funzioni avanzate di intelligenza artificiale che rendono molto più semplice l’editing. Dopo avere scattato una foto, ti basta fare una richiesta allo smartphone, e immediatamente l’immagine verrà migliorata.

Restando in tema di AI, trovi anche tutti gli strumenti di Galaxy AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni. Puoi riassumere note vocale, documenti di testo, oppure chiedere aiuto per scrivere un documento. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000 mAh che dura per tutto il giorno anche dopo un utilizzo intenso.

Ecco 5 smartphone in offerta da oggi su Amazon

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