Il Galaxy S26 Ultra è protagonista di una promo unica: doppio sconto e risparmi 700 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Quattro fotocamere e prestazioni fulminee.

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Non esageriamo nel dire che questa è la miglior offerta per uno smartphone disponibile oggi su Amazon. E devi essere anche velocissimo nell’approfittarne: può terminare da un momento all’altro. Il protagonista della promo è il Galaxy S26 Ultra che troviamo sul sito di e-commerce con un doppio sconto incredibile. Oltre allo sconto fisso del 28%, puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 219,91 euro, per un risparmio totale di 700 euro (-41%). Per rendere più accessibile la spesa, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. E non è ancora tutto: registrando l’acquisto sul sito del produttore, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE+, tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Tutto questo ti fa capire quanto sia incredibile questa offerta, ma hai solamente pochissimi giorni per approfittarne.

Galaxy S26 Ultra

Il Galaxy S26 Ultra non ha bisogno di molte presentazioni. Stiamo parlando del meglio che possa offrire il mondo Android in questo momento. Schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e tante funzioni AI che ti semplificano la vita.

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Galaxy S26 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

È semplicemente l’offerta del giorno, e come tale durerà pochissimo tempo. Il Galaxy S26 Ultra è disponibile su Amazon a un prezzo di 999,09 euro, grazie al doppio sconto presente in pagina. Oltre a quello fisso del 28%, puoi aggiungere un coupon del valore di 219,91 euro che si attiva in fase di check-out. Disponibile anche il pagamento in 5 rate da 199,82 euro al mese, in modo da alleggerire l’esborso iniziale. Il risparmio netto sfiora i 700 euro.

La promo si arricchisce di un ulteriore dettaglio: acquistando lo smartphone entro il 31 maggio, puoi richiedere in omaggio il tablet Galaxy Tab S10 FE+ direttamente sul sito del produttore. Riceverai anche la tastiera Bluetooth, un bundle dal valore commerciale superiore ai 500 euro.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo riceverai nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S26 Ultra si posiziona nella fascia altissima del mercato ed è uno dei migliori smartphone Android che puoi acquistare oggi. La scheda tecnica non nasconde segreti e si basa su un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Lo schermo presenta una novità unica: grazie a una particolare tecnologia puoi attivare la modalità Privacy senza dover ricorrere ad accessori esterni e nessun spione potrà vedere cosa stai facendo. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen5, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, primo teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e secondo teleobiettivo da 12 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Samsung ha dotato il sistema di fotocamere di tante funzioni AI avanzate che rendono i tuoi scatti veramente unici. Uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato.

La batteria da 5000 mAh è affidabile e arrivi a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie al supporto alla ricarica rapida. Il Galaxy S26 Ultra è anche l’unico smartphone dotato di pennino. Nella scocca trovi la S Pen che trasforma il telefono in un vero taccuino digitale.

Galaxy S26 Ultra