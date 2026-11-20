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Il Black Friday di Amazon riserva sempre grandi sorprese e lo dimostra l‘ottima offerta disponibile per il Galaxy S26. Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile con un super sconto del 38% che fa sprofondare il prezzo e risparmi ben 430 euro rispetto a quello di listino. L’offerta si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Lo smartphone di Samsung diventa un vero best-buy e fai un super affare. Inoltre, il Galaxy S26 è la scelta ideale per chi è alla ricerca di un telefono compatto: lo schermo Dynamic AMOLED da 6,3 pollici e cornici sottilissime permette di utilizzarlo con una sola mano senza troppi problemi. Il resto della scheda tecnica non è da meno: processore Exynos con prestazioni elevatissime, tripla fotocamera posteriore e Galaxy AI per avere sempre a supporto i migliori strumenti AI del momento.

Galaxy S26 699,00 € -38% 1.129,00 € Risparmi 430,00 € Acquista su Amazon

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Galaxy S26: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Galaxy S26: grazie allo sconto Black Friday del 38% il prezzo scende a 699 euro, con un risparmio netto di 430 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e anche di una delle migliori occasioni di tutto il web. A tutto questo si aggiungere anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 58,25 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni uniche che non devi farti scappare.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. Questo vuol dire che lo puoi comprare già oggi in vista dei regali di Natale.

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Galaxy S26: schermo compatto e prestazioni top

Lo smartphone top che devi assolutamente comprare oggi, per te oppure come regalo per Natale. Il Galaxy S26 è quanto di meglio possa offrire il mercato, con in più tutta l’affidabilità garantita da Samsung.

La qualità la si nota subito. Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Si tratta di uno dei telefoni più compatti sul mercato e lo puoi inserire in tasca senza troppi problemi. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Exynos 2500 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è certo un problema e puoi installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è di livello assoluto, anche grazie alle tante funzioni di post-editing offerte da Samsung.

Fotocamera principale da 50 megapixel

da 50 megapixel Obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel

da 12 megapixel Teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Fotocamera frontale da 12 megapixel

La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno senza troppi problemi e supporta anche la ricarica rapida. A bordo è presente anche Galaxy AI, il sistema sviluppato da Samsung che integra tanti strumenti di intelligenza artificiale che ti semplificano il lavoro, come il traduttore in tempo reale.

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