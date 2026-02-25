Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Quando Samsung annuncia una nuova serie Galaxy S, la domanda che arriva più spesso è sempre la stessa: qual è la differenza tra i modelli, e quale vale la pena comprare? Con la serie Galaxy S26, la risposta è più articolata del solito — non perché i telefoni siano complicati, ma perché per la prima volta le differenze tra S26, S26 Plus e S26 Ultra vanno ben oltre le dimensioni dello schermo.

C’è un modello con un display che protegge fisicamente la privacy, uno pensato per chi non vuole uno smartphone enorme, e uno che rappresenta semplicemente il meglio disponibile nell’ecosistema Android in questo momento.

Tutti e tre girano su Android 16 con One UI 8.5 — l’ultima versione del sistema operativo Google già al lancio — e integrano Galaxy AI con la possibilità di scegliere tra Gemini e Perplexity come assistente principale.

La serie Samsung Galaxy S26 è la terza generazione di smartphone AI Samsung e si compone di Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra. I tre modelli condividono il design rinnovato con linguaggio visivo unificato, la piattaforma Galaxy AI, la certificazione IP68 e sette anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.

Le differenze riguardano dimensioni e peso, tipo di display, processore, sistema fotografico e alcune funzioni esclusive dell’Ultra — su tutte il Privacy Display, una tecnologia integrata nel pannello che rende lo schermo illeggibile da angolazioni laterali.

Design e dimensioni – cosa cambia tra i tre modelli

Il primo elemento che distingue i tre Galaxy S26 è quello più immediato: le dimensioni. Samsung ha fatto una scelta insolita per il mercato dei flagship 2025, offrendo nell’S26 base uno smartphone davvero compatto.

Galaxy S26 misura 71,7 × 149,6 × 7,2 mm e pesa 167 grammi. È uno dei telefoni top di gamma più leggeri disponibili oggi, pensato per chi non vuole grandi formati ma non è disposto a rinunciare alle funzionalità avanzate.

Galaxy S26 Plus misura 75,8 × 158,4 × 7,3 mm e pesa 190 grammi. È la soluzione intermedia: schermo più grande dell’S26, peso ancora contenuto rispetto all’Ultra.

Galaxy S26 Ultra misura 78,1 × 163,6 × 7,9 mm e pesa 214 grammi. È il modello più grande, con funzionalità esclusive che giustificano le dimensioni e il prezzo superiore.

Tutti e tre condividono lo stesso linguaggio di design — modulo fotocamere ispirato al Galaxy Z Fold 7, angoli arrotondati uniformi, certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Le colorazioni disponibili ovunque sono Cobalt Violet, nero, bianco e Sky Blue; Silver Shadow e Pink Gold sono esclusive su samsung.com.

Display: dimensioni, risoluzione e Privacy Display

I pannelli Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo fino a 120 Hz sono presenti su tutta la gamma, ma con specifiche differenti.

Galaxy S26 ha un display da 6,3 pollici con risoluzione FHD+. Adatto a chi preferisce la compattezza e non ha bisogno della massima risoluzione per l’uso quotidiano.

Galaxy S26 Plus sale a 6,7 pollici con risoluzione QHD+, con una nitidezza superiore che si apprezza nella fruizione di video e contenuti ad alta definizione.

Galaxy S26 Ultra arriva a 6,9 pollici QHD+ — il pannello più grande e risoluto — e aggiunge una funzione che non esiste su nessun altro smartphone: il Privacy Display.

Il Privacy Display non è un filtro applicato al vetro né un’impostazione software: è il pannello stesso, costruito per controllare fisicamente la propagazione della luce e rendere il contenuto visibile solo frontalmente. Si attiva e disattiva manualmente, oppure si configura per attivarsi in automatico su singole app — come l’app della banca o la schermata del PIN.

Funziona su due livelli di intensità, inclusa la modalità Maximum Privacy Protection, e può essere applicato solo a porzioni dello schermo tramite la funzione Partial Screen Privacy per le notifiche pop-up. Luminosità e risoluzione restano invariate quando è attivo. Questa funzione non è disponibile tramite aggiornamento su altri modelli: richiede un pannello costruito appositamente.

Il motore ProScaler — presente su S26 e S26 Ultra — migliora la resa dei contenuti non in alta definizione, portandoli fino a qualità QHD+. Il motore cromatico mDNIe calibra i colori con una precisione quattro volte superiore alla generazione precedente.

Processori e prestazioni

Galaxy S26 Ultra monta lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, il processore più potente della gamma, con incrementi del 19% sulla CPU, 24% sulla GPU e 39% sulla NPU rispetto all’S25 Ultra. Il sistema di raffreddamento è stato riprogettato con una camera di vapore multicanale e materiale termico lungo i lati del processore, per una dissipazione migliorata del 20%.

Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus montano l’Exynos 2600 a 2 nanometri — il processore di Samsung — con alta efficienza energetica e buone prestazioni per i carichi AI.

La RAM è da 16 GB nel taglio Ultra da 1 TB e da 12 GB in tutte le altre configurazioni. La connettività include Wi-Fi 7su tutta la gamma; il Bluetooth è versione 6.0 sull’Ultra e 5.4 su S26 e S26 Plus.

Fotocamere: il vero spartiacque tra i modelli

Il sistema fotografico è dove le differenze tra S26/S26 Plus e l’Ultra sono più marcate.

Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus montano lo stesso sistema a tre fotocamere: wide da 50 MP F1.8 con OIS, ultra-wide da 12 MP F2.2 e teleobiettivo da 10 MP F2.4 con zoom ottico 3x. Frontale da 12 MP F2.2.

Galaxy S26 Ultra porta quattro ottiche posteriori: ultra-wide da 50 MP F1.9, principale da 200 MP F1.4 con OIS, teleobiettivo da 50 MP F2.9 con zoom ottico 5x e qualità ottica 10x, secondo tele da 10 MP F2.4 con zoom ottico 3x. Frontale da 12 MP F2.2. Rispetto all’S25 Ultra, la principale guadagna il 47% di luce in più e il tele 5x il 37%.

Su tutta la gamma sono presenti il sistema Nightography per le riprese notturne, la riduzione del rumore calibrata per lente e sensore specifici, il blocco orizzonte per la stabilizzazione video e il supporto al codec APV open per la registrazione e il montaggio fino a 8K senza perdita di qualità. L’S Pen con 4.096 livelli di pressione è inclusa solo con l’Ultra (senza funzioni Bluetooth).

Galaxy AI: le funzioni intelligenti comuni a tutta la gamma

Tutta la serie S26 condivide l’ecosistema Galaxy AI con approccio multi-agente. L’utente può scegliere tra Gemini di Google e Perplexity come assistente principale; Bixby rimane dedicato alle impostazioni di sistema e alle scorciatoie di dispositivo. Perplexity è inclusa nella versione gratuita; per l’esperienza completa è necessario un abbonamento Pro separato.

Creative Studio centralizza le funzioni di generazione e personalizzazione di contenuti visivi senza limiti giornalieri di utilizzo. Photo Assist permette di modificare foto tramite descrizione testuale — cambio luce, aggiunta di elementi, modifica degli outfit — con possibilità di annullare ogni passaggio.

Now Nudge fornisce suggerimenti contestuali durante le conversazioni: conflitti di calendario, foto da condividere, promemoria pre-partenza. Now Brief è il widget proattivo che propone playlist e promemoria basati sul contesto personale. L’Audio Eraser elimina i rumori di sottofondo e valorizza la voce in un tocco, disponibile anche nelle app di terze parti. Il Document Scanner gestisce automaticamente distorsioni, pieghe e interferenze nelle scansioni.

Autonomia e ricarica

Le tre batterie e le velocità di ricarica sono differenziate: insieme al processore, questa è probabilmente una delle caratteristiche più importanti che cambiano da un modello all’altro. Samsung ha mantenuto un comportamento piuttosto conservativo, senza avvicinarsi alle velocità di ricarica spericolate di alcuni produttori cinesi, ma ha migliorato sensibilmente la velocità soprattutto per quanto riguarda il modello Ultra.

Galaxy S26 ha una batteria da 4.300 mAh, ricarica cablata a 25W (55% in 30 minuti), wireless a 15W. mentre Galaxy S26 Plus è alimentato da una batteria 4.900 mAh, con ricarica cablata a 45W (69% in 30 minuti), wireless a 25W. Infine, Galaxy S26 Ultra presenta una capacità di 5.000 mAh, con Super Fast Charging 3.0 a 60W (75% in 30 minuti), wireless a 25W.

Il caricatore non è incluso nella confezione di nessuno dei tre modelli.

Prezzi e disponibilità

La serie Galaxy S26 è disponibile in Italia dall’11 marzo 2025, con preordini aperti dal 25 febbraio. I prezzi ufficiali sono quelli che sono trapelati a più riprese su web e social nelle scorse settimane.

La buona notizia è che non ci sono stati aumenti significativi, mentre fino a poco tempo fa si pensava ci potessero essere incrementi rilevanti, che invece non ci sono stati.

Galaxy S26 256 GB viene venduto a 1.029 €, Galaxy S26 Plus parte con 256 GB da 1.289 euro, mentre Galaxy S26 Ultra avrà il suo prezzo base con 256 GB a 1.499 €, per arrivare poi ad 1 TB per 1.999 €

Al lancio Samsung propone la promozione doppia memoria — 512 GB al prezzo del taglio da 256 GB — valida dal 25 febbraio all’11 marzo. Sono previsti trade-in con sconto immediato e voucher acquistando wearable Samsung abbinati.

Samsung Care+ è disponibile per tutti i modelli e include copertura per danni accidentali, estensione della garanzia e supporto certificato, utilizzabile sia in Italia che all’estero. Le variazioni tutto sommato contenute dei nuovi Galaxy S26 contribuiscono a rendere i Galaxy S25 una delle migliori proposte del mercato, ora che scendono ulteriormente di prezzo.