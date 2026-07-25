Galaxy S26 al minimo storico: sconto speciale su Amazon e prezzo stracciato

Offerta shock per lo smartphone top di Samsung. Da oggi il Galaxy S26 è disponibile in promo con uno sconto del 27% e risparmi quasi 300 euro. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Herman Vlad / iStock

Il Galaxy S26 rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato per chi è alla ricerca di uno smartphone potente e che allo stesso tempo sia anche compatto. Dotato di uno schermo di soli 6,3 pollici e di cornici laterali praticamente inesistenti, lo puoi utilizzare tranquillamente con una sola mano. Un telefono che da oggi diventa ancora più appetibile grazie all’offerta Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo smartphone, infatti, è disponibile sulla piattaforma con un’offerta esclusiva e uno sconto del 27% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Oltre a uno schermo compatto, il telefono è dotato delle migliori componenti del momento, a partire da una tripla fotocamera posteriore professionale e un processore prodotto da Samsung in grado di assicurare prestazioni fulminee. Le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy S26: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva Amazon da non sottovalutare. Il Galaxy S26 è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 27% e il prezzo scende a 749 euro, con un risparmio netto di quasi 300 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 o 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy S26: le caratteristiche tecniche

Abbiamo già accennato a una delle caratteristiche che rendono il Galaxy S26 uno dei telefoni più interessanti sul mercato: il display. Il telefono top di Samsung è disponibile sul mercato con uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che raggiunge i 120 Hz. Dimensioni compatte che lo rendono il telefono perfetto da utilizzare con una sola mano. Luminosità elevata, colori realistici, puoi vedere qualsiasi contenuto con la massima risoluzione Samsung ha dotato lo smartphone del processore Exynos 2600, chip prodotto dalla casa sud-coreana e progettato appositamente per le funzioni AI. I 256 gigabyte di memoria interna permettono di installare tutte le app che vuoi.

Come in tutti i telefoni top di gamma di Samsung, anche in questo Galaxy S26 il comparto fotografico è uno dei punti forti. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema equilibrato e pensato per offrire ottimi scatti in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. A un comparto hardware di livello assoluto si accompagnano gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Samsung e che ti aiutano soprattutto nella fase di editing.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

Scopri 5 smartphone in promo da oggi su Amazon

Offerta Technaxx Mini Proiettore LED 1800 Lumen, Multimediale 32–176 Pollici, HDMI USB VGA AV MicroSD, Mini Proiettore Portatile per Home Cinema, Smartphone, PC & Console, LED 40.000 Ore – TX-113 69,99 € -46% 129,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon Beurer BiteX Go Dopopuntura per punture di insetti con connessione USB-C per smartphone Android e iPhone, trattamento con calore contro prurito, senza batterie, con luce integrata 17,99 € -40% 29,99 € Risparmi 12,00 € Acquista su Amazon Trevi DJ 12E45 BT Cuffie Wireless con Microfono e Lettore MP3 Incorporati, Ingresso AUX-IN, con Archetto Pieghevole, Compatibili con Smartphone e PC, Autonomia 5-7 Ore, Ricarica in 1-2 Ore, Verde 15,90 € -36% 24,90 € Risparmi 9,00 € Acquista su Amazon AZHE Pulizia Orecchie Otoscopio, Pulitore Orecchie HD da 5 MP, Pulisci Orecchie Impermeabile IP67, Pulire Orecchie da 3,9 mm e 6 LED per iPhone, iPad e smartphone Android, Nero 24,99 €(24,99 € / unità) Acquista su Amazon