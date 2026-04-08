Galaxy S26, prezzo in picchiata e minimo storico: offerta shock

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Un’offerta shock lampo che non devi in nessun modo farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S26, ultima versione del telefono top di Samsung lanciato sul mercato da poche settimane, disponibile con una doppia promo imperdibile: oltre allo sconto in pagina, ricevi in regalo il Galaxy Watch8 LTE in regalo, orologio dal valore commerciale superiore ai 400 euro.

Vediamo nel dettaglio l’offerta. Lo smartphone top di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto di ben 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 205,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Come detto, acquistando lo smartphone dal 7 al 26 aprile 2026 puoi richiedere in omaggio il Galaxy Watch8 LTE presentando la prova d’acquisto direttamente sul sito del produttore. Un’occasione che non devi farti scappare: clicca sul link e approfittane ora.

Galaxy S26

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La disponibilità del Galaxy S26 è immediata. Acquistandolo oggi lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato il telefono a casa. Puoi scegliere anche tra diverse colorazioni.

Galaxy S25 Ultra

Il Galaxy S26 è quanto di meglio possa offrire il mondo Android in questo momento. Un telefono performante e con dimensioni compatte rispetto i competitor principali. Il merito è del display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2600 di ultima generazione e progettato appositamente per questo dispositivo. A bordo trovi anche 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi e salvare documenti e immagini.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Comparto fotografico versatile e che assicura scatti professionali in ogni situazione. Anche la qualità dei video è professionale e puoi utilizzare il Galaxy S26 per i tuo vlog. A supporto hai anche algoritmi avanzati AI per la fase di post-editing.

Sempre a proposito di intelligenza artificiale, lo smartphone è dotato di Galaxy AI, la piattaforma sviluppata da Samsung e che mette a disposizione degli utenti tanti strumenti AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Vengono continuamente migliorati e sono disponibili gratuitamente. Chiudiamo con la batteria con ricarica rapida che ti supporta per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità, può terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25 Ultra