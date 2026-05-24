Galaxy S26, occasione speciale su Amazon: prezzo in picchiata

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Ultimissimi giorni per approfittare di una delle migliori promo di tutto maggio. Parliamo dell’offerta disponibile per la gamma Galaxy S26: acquistando uno degli smartphone Samsung, puoi richiedere in omaggio il tablet Galaxy Tab S10 FE con la cover keyboard in omaggio. Un bundle dal valore commerciale superiore ai 500 euro e che ti permette di fare un super affare. L’offerta, però, non finisce qui. Infatti, da oggi trovi in promo su Amazon il Galaxy S26+ al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto del 30% presente su Amazon e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non devi farti scappare. Clicca sul banner qui in basso e approfittane subito.

Galaxy S26 Plus

Il Galaxy S26+ è la versione extra large del telefono top di gamma di Samsung. Si distingue per un display ampio da 6,7 pollici con risoluzione QHD e super fluido da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Prestazioni elevatissime e una tripla fotocamera posteriore che lo rende uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato. Un telefono unico e da oggi a un prezzo stracciato.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Galaxy S26+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottimo affare per chi è alla ricerca di uno smartphone top. Il Galaxy S26+ è disponibile con una doppia promo. Lo sconto del 30% fa scendere il prezzo a 899,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 180 euro al mese a tasso zero. Inoltre, registrando l’acquisto sul sito di Samsung hai la possibilità di ricevere in regalo il Galaxy Tab S10 FE con la cover keyboard in omaggio, un bundle dal valore commerciale superiore ai 500 euro.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Non finisce qui: essendo venduto e spedito direttamente da Amazon hai 14 giorni di tempo per effettuare il reso gratutio.

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26 Plus: le caratteristiche tecniche

Il meglio che può offrire il mercato mobile in questo momento. Il Galaxy S26 Plus si posiziona nella fascia altissima del mercato, e non potrebbe essere altrimenti. Samsung lo ha dotato di alcune delle migliori componenti del momento, a partire dal display fino al comparto fotografico.

Partiamo proprio dallo schermo. Il produttore sudcoreano ha optato per uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Anche la luminosità è ottima e lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2600, prodotto direttamente da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto trovi anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Una configurazione che non teme confronti e che ti permette di utilizzare qualsiasi applicazione, anche in multitasking.

Uno dei punti forti del Galaxy S26+ è il comparto fotografico. Samsung ha migliorato ulteriormente le prestazioni, dotando il dispositivo di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera anteriore da 12 megapixel. L’intero comparto fotografico è permeato dall’intelligenza artificiale che ti aiuta non solo mentre scatti le immagini, ma anche nella fase di editing. Il merito è della piattaforma Galaxy AI e delle continue innovazioni rilasciate da Samsung.

Una delle differenze del Galaxy S26+ rispetto al modello base è la batteria più capiente. Su questo dispositivo troviamo una pila da 4900 mAh che dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente.

Galaxy S26 Plus