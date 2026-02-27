Galaxy S26, offerta lancio shock su Amazon: minimo storico

Promo lancio irrinunciabile per la gamma Galaxy S26: su Amazon è disponibile con uno sconto di ben 200 euro. Scopri caratteristiche e prezzo.

Samsung ha lanciato la nuova gamma Galaxy S26, smartphone top di gamma che si posizionano tra i migliori telefoni Android disponibili sul mercato in questo inizio di 2026. Gamma composta da tre modelli: Galaxy S26 e Galaxy S26+ condividono gran parte della scheda tecnica, mentre il Galaxy S26 Ultra è la versione premium dotata di funzioni uniche come il display Privacy, una novità assoluta che protegge le informazioni sensibili che vengono mostrate sul telefono.

Per il lancio della gamma è disponibile una promo speciale su Amazon che non puoi farti scappare. Alcune versioni dei tre smartphone sono disponibili con uno sconto di ben 200 euro. Un’occasione che non devi farti sfuggire: la promo può terminare da un momento all’altro e le scorte sono limitate.

Galaxy S26 Ultra: prezzo, offerta Amazon e caratteristiche

La serie Galaxy Ultra ha sempre rappresentato per Samsung e per il mondo Android il non plus ultra tra gli smartphone, e la questione non cambia con il Galaxy S26 Ultra. La nuova versione del telefono premium del colosso sud-coreano è dotato di una scheda tecnica notevole: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici e risoluzione QHD. Una delle novità più interessanti dello smartphone è presente proprio nello schermo: grazie alla funzione Privacy Display puoi nascondere le info personali delle app o dei messaggi arrivati dall’occhio indiscreto di chi ti è accanto. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 5. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, doppio teleobiettivo e fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel. Nuova la fotocamera frontale da 50 megapixel. Samsung ha migliorato le tante funzioni AI già presenti nei modelli precedenti e ora modificare le foto utilizzando l’AI è semplicissimo. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.

Come anticipato, su Amazon è disponibile la versione con 512 gigabyte di memoria interna con uno sconto di ben 200 euro. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 30 euro. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa direttamente il 6 marzo, giorno dell’uscita sul mercato. Hai anche la possibilità di utilizzare il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni direttamente il valore di permuta.

Galaxy S26: prezzo, offerta Amazon e caratteristiche

Il Galaxy S26 resta uno dei telefoni più compatti disponibili sul mercato. Il merito è di un display Dynamic AMOLED da 6,3 pollici e di cornici praticamente assenti che ti permettono di utilizzarlo anche con una sola mano. Per il resto rimane un telefono super affidabile e prestazionale grazie alla presenza del processore Exynos 2600, realizzato e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Nella parte posteriore è presente un’ottima tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo professionale. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

Anche per questo modello è presente su Amazon la promo lancio con sconto di 200 euro che fa scendere il prezzo a 1029 euro. Per alleggerire la spesa puoi utilizzare il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio telefono e ottieni il valore di permuta. Per chi è iscritto a Prime Student c’è uno sconto ulteriore di 30 euro.

Galaxy S26+: prezzo, offerta Amazon e caratteristiche

Il Galaxy S26+ condivide con il "fratello minore" gran parte della scheda tecnica, ma si differenzia per lo schermo e per la batteria più grande. Lo smartphone top di Samsung è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, supportato nelle prestazioni dall’ottimo processore Eynos 2600. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera posteriore supportata dalle funzioni AI avanzate.

La versione con 512 gigabyte di memoria interna è disponibile con l’ottimo sconto di 200 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. Anche per questo modello è disponibile il servizio Recommerce e se sei iscritto a Prime Student hai uno sconto aggiuntivo di 30 euro.

