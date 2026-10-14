Galaxy S26 Fe, prezzo in picchiata: lo sconto è esagerato

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Samsung

Il Galaxy S26 FE è una delle ultime novità di casa Samsung e si va ad aggiungere alla lista degli smartphone top di gamma dell’azienda sud-coreana. Smartphone che segue il solco tracciato dalla gamma Galaxy S26, ma che aggiunge novità molto interessanti e pensate appositamente per gli utenti, come delle funzioni ad hoc per gli amanti dei concerti. Non a caso, FE è l’acronimo di Fan Edition e lo smartphone viene realizzato con i consigli degli appassionati. Oggi, però, non siamo qui per parlare solamente delle caratteristiche tecniche del dispositivo. bensì dell’ottima promo disponibile su Amazon. Nonostante sia uscito sul mercato da solamente poco tempo, è già disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 30% che fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Una vera offerta lampo che non bisogna assolutamente farti sfuggire.

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Galaxy S26 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un vero affare per un telefono lanciato sul mercato da relativamente poco tempo. Il Galaxy S26 FE è disponibile su Amazon a un prezzo di 639 euro grazie allo sconto del 30% che fa risparmiare 280 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 53,25 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni che rendono molto più leggero l’acquisto. Inoltre, acquistando lo smartphone è incluso anche un abbonamento di prova della durata di 6 mesi a Google AI Pro, oltre a 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon, i giorni per effettuare il reso gratuito sono quattordici.

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Galaxy S26 FE: le caratteristiche tecniche

Il posizionamento sul mercato del Galaxy S26 FE è molto chiaro: fascia alta del mercato, con un occhio di riguardo per chi ama registrare molti video grazie a un comparto fotografico valido e con funzioni ad hoc. Nell’analizzare la scheda tecnica partiamo dall’elemento che salta immediatamente all’occhio: il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHDe frequenza di aggiornamento a 120Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono affidate al processore Exynos 2500, prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo, abbinato a 8 gigabyte di RAM e a una memoria interna da 256 gigabyte.

Il comparto fotografico è di ottimo livello e comprende una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 12 megapixel. Per i fan dei concerti è presente anche la funzione My FanCam che trasforma i video ampi in riprese dinamiche che seguono il soggetto e crea clip nel formato che preferisci, pronte da condividere sui propri canali social.

La batteria da 4.900 mAh garantisce fino a 29 ore di riproduzione video e supporta la ricarica cablata fino a 45W e quella wireless fino a 15W. Non mancano le funzioni Galaxy AI, tra cui Assistente foto, Scansione documenti e Cerchia e Cerca con Google. Chiudiamo con una info molto interessante: Samsung ha assicurato 7 aggiornamenti major del sistema operativo e 7 anni di patch di sicurezza. In questo modo non sarai costretto a cambiare telefono dopo pochi anni di utilizzo.

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