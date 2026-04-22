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Galaxy S25 Ultra, prezzo in picchiata e minimo storico: va compra subito

Lo smartphone premium di Samsung è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Schermo da 6,9 pollici, ottimo processore e batteria che dura per tutto il giorno.

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Samsung Galaxy S25 Ultra MIsterGadget.Tech

Ci sono alcuni smartphone che anche a mesi dall’uscita sul mercato restano tra i migliori che puoi acquistare. In questa categoria rientra sicuramente il Galaxy S25 Ultra, smartphone premium di Samsung che trovi su Amazon in promo con uno sconto del 36% e risparmi poco più di 500 euro su quello di listino. Un’occasione lampo da non farti scappare per un telefono con pochi eguali e che trovi al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Sulle caratteristiche del telefono c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 4, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria a lunga durata. Non perdere questa opportunità, può terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

959,00 €1.499,00 € -540,00 € (36%)

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Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta e prezzo speciale per il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 959 euro grazie allo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto supera i 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando effettui l’ordine.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

959,00 €1.499,00 € -540,00 € (36%)

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il meglio che può offrire il mondo Android a un prezzo mai visto prima. Trovare dei difetti al Galaxy S25 Ultra è un’impresa ardua e praticamente impossibile. Parliamo di un telefono che non solo sa assicurare prestazioni top, ma è dotato anche di tecnologie e componenti di ultimissima generazione.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica partendo dall’elemento che salta subito all’occhio: il display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità tocca vette di eccellenza ed è visibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Gen 4 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Puoi installare tutte le app che vuoi e non soffre il multitasking.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo sempre da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema di fotocamera versatile e che trovi su pochissimi altri telefoni.

Concludiamo con la batteria da 5000 mAh che assicura un’autonomia che dura per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

959,00 €1.499,00 € -540,00 € (36%)

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