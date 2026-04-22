Galaxy S25 Ultra, prezzo in picchiata e minimo storico: va compra subito

Lo smartphone premium di Samsung è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Schermo da 6,9 pollici, ottimo processore e batteria che dura per tutto il giorno.

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Ci sono alcuni smartphone che anche a mesi dall’uscita sul mercato restano tra i migliori che puoi acquistare. In questa categoria rientra sicuramente il Galaxy S25 Ultra, smartphone premium di Samsung che trovi su Amazon in promo con uno sconto del 36% e risparmi poco più di 500 euro su quello di listino. Un’occasione lampo da non farti scappare per un telefono con pochi eguali e che trovi al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Sulle caratteristiche del telefono c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 4, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria a lunga durata. Non perdere questa opportunità, può terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25 Ultra

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Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta e prezzo speciale per il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 959 euro grazie allo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto supera i 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando effettui l’ordine.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il meglio che può offrire il mondo Android a un prezzo mai visto prima. Trovare dei difetti al Galaxy S25 Ultra è un’impresa ardua e praticamente impossibile. Parliamo di un telefono che non solo sa assicurare prestazioni top, ma è dotato anche di tecnologie e componenti di ultimissima generazione.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica partendo dall’elemento che salta subito all’occhio: il display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità tocca vette di eccellenza ed è visibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Gen 4 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Puoi installare tutte le app che vuoi e non soffre il multitasking.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo sempre da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema di fotocamera versatile e che trovi su pochissimi altri telefoni.

Concludiamo con la batteria da 5000 mAh che assicura un’autonomia che dura per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida.

Galaxy S25 Ultra