Galaxy S25 Ultra, prezzo in picchiata su Amazon: minimo storico

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Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 500 euro. Scopri caratteristiche e prezzo.

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Una pasquetta all’insegna delle grandi promo. E lo testimonia l’offerta disponibile su Amazon per il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung, infatti, è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oltre allo sconto fisso del 30%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 44,91 euro. Il risultato finale è un prezzo di 999,09 euro, con un risparmio netto di 500 euro. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il prezzo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. È attiva anche un’ulteriore promozione: se allo smartphone si abbina anche uno smartwatch Galaxy o le cuffie Galaxy Buds4 si ottiene uno sconto immediato che può arrivare fino a 100 euro. Una promo speciale che non devi assolutamente farti scappare: clicca sul link e approfittane ora.

Galaxy S25 Ultra

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La disponibilità dello smartphone premium di Samsung è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Non perdere questa mega occasione.

Galaxy S25 Ultra

Amazon

Il Galaxy S25 Ultra è quanto di meglio possa offrire il mercato Android in questo momento. Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, resta un telefono performante e con caratteristiche uniche, a partire dalla presenza della S Pen, il pennino magico che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale e con il quale prendere note e dare libero spazio alla tua fantasia.

Passando alle caratteristiche tecniche, c’è ben poco da dire, ogni componente scelta da Samsung è pensata per assicurare prestazioni top. A partire dal display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD. Le performance sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai nessun problema con il multitasking e con qualsiasi tipologia di app.

Il comparto fotografico è composto da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel che assicura scatti e video con una qualità professionale. Il sistema di fotocamere si completa con un sensore ultragrandangolare da 10 megapixel e da due teleobiettivi, il primo con zoom 10x e il secondo con zoom 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. A tutto questo si aggiungono le funzioni AI che ti aiutano nella fase di post editing e che ti aiutano a migliorare la qualità degli scatti.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente.

Galaxy S25 Ultra