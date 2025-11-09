Galaxy S25 Ultra, il prezzo crolla a picco su Amazon: va comprato subito

MIsterGadget.Tech

Una delle offerte che sta catturando maggiormente l’attenzione in questi ultimi giorni riguarda il Galaxy S25 Ultra, lo smartphone premium di Samsung e uno dei migliori disponibili sul mercato. Il telefono del colosso sud-coreano è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto uniche e irripetibili.

Il Galaxy S25 Ultra è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Ha tutto quello che richiedi a un telefono premium: schermo ampio e super scorrevole, processore che assicura prestazioni fulminee (lo Snapdragon 8 Elite), e una quadrupla fotocamera posteriore che non trovi su nessun altro telefono (principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo). Inoltre, è l’unico smartphone a integrare un pennino (la S Pen) che lo trasforma in un taccuino digitale e puoi scrivere note, disegnare e fare tantissime altre cose. La promo può terminare da un momento all’altro: approfittane ora.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile a un prezzo di 899 euro, con uno sconto del 40% su quello di listino. Solamente acquistandolo oggi risparmi ben 600 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,80 euro al mese. Inoltre, è disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio telefono e ti fa ottenere il valore di permuta. In questo modo abbatti ulteriormente il prezzo del nuovo smartphone.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi ti viene consegnato nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 16 gennaio 2026, in modo da poterlo acquistare già oggi e regalarlo per Natale. Non perdere questa opportunità e clicca sul link qui in basso.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

La serie Galaxy Ultra di Samsung rappresenta da oramai diversi anni il non plus ultra degli smartphone. Telefoni unici, con una scheda tecnica spinta al limite e prestazioni eccezionali. Il tutto con l’aggiunta di Galaxy AI, la piattaforma sviluppata da Samsung per il mondo mobile e che mette a disposizione tanti strumenti utili che sfruttano l’intelligenza artificiale. Puoi riassumere interi documenti di lavoro in pochi secondi, note vocali e anche scrivere testi ed e-mail. Oppure effettuare telefonate all’estero con la traduzione in tempo reale.

Passando agli aspetti più tecnici, il Galaxy S25 Ultra si basa su uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico che lo rende un vero cameraphone. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera unica nel suo genere. Sensore principale da ben 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e doppio teleobiettivo (da 50 megapixel con zoom ottico 5x e da 12 megapixel con zoom ottico 3x). Per i selfie, puoi fare affidamento alla fotocamera anteriore da 12 megapixel. Oltre a sensori top di gamma, Samsung ha dotato lo smartphone di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano a migliorare ogni foto e video. Scattare foto perfetto quando c’è poca luce non è mai stato così semplice.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. E supporta anche la ricarica rapida.

