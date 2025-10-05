Libero
Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S25 Ultra: sconto esagerato

Il Galaxy S25 Ultra di Samsung è disponibile in offerta al minimo storico con uno sconto che supera i 650 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costa e le caratteristiche tecniche.

Samsung Galaxy S25 Ultra MIsterGadget.Tech

Il Galaxy S25 Ultra è uno degli smartphone migliori lanciati in questo 2025 e su Amazon erano un po’ di mesi che non si vedeva un’offerta interessante su questo modello. L’avvicinarsi della Festa delle Offerte Prime, però, ha cambiato tutto e da oggi è disponibile in promo al minimo storico di questi ultimi mesi grazie allo sconto esagerato del 36% che fa crollare il prezzo per la versione con 1 terabyte di memoria interna, la più capiente tra quelle lanciate da Samsung. Il risparmio netto supera i 650 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare: la promo può terminare da un momento all’altro.

Lo smartphone premium di Samsung non ha grandissimi segreti. Parliamo di un telefono Android con  le migliori componenti sul mercato, a partire da un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e da un processore Snapdragon 8 Elite che assicura prestazioni straordinarie. Il comparto fotografico è qualcosa di unico grazie alla quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in picchiata per il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 1199 euro. Si tratta di un prezzo sicuramente elevato, ma parliamo di uno dei migliori, se non il miglior, telefono Android disponibile sul mercato. Il risparmio netto è di poco superiore ai 650 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 239,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Puoi anche utilizzare il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio telefono e ti fa ottenere il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenta quanto di meglio la tecnologia mobile mette in mostra in questo momento storico. Oltre a prestazioni mostruose, lo smartphone di Samsung è dotato della piattaforma Galaxy AI che mette a disposizione strumenti avanzati per l’intelligenza artificiale e che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Inoltre, la S Pen integrata rimane un suo tratto distintivo che lo trasforma in un taccuino digitale.

Al cuore del Galaxy S25 Ultra troviamo l’esclusivo Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, affiancato da 12 gigabyte di RAM e da 1 terabyte di memoria interna che assicurano un’esecuzione fluida di qualsiasi attività e il supporto alle funzionalità più complesse basate sull’AI, come i riepiloghi smart (Now Brief) e gli strumenti avanzati di editing fotografico e assistente alla scrittura. L’esperienza visiva è eccellente grazie al display Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6.9 pollici con risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento dinamica a 120Hz, che raggiunge un picco di luminosità di 2600 nit, rendendo la visualizzazione sempre perfetta, persino sotto il sole intenso.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone: il sistema quad camera è guidato da un sensore principale da 200 megapixel (con OIS), affiancato da un nuovo sensore ultra grandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo 3x da 10 megapixel e un teleobiettivo a Periscopio 5x da 50 megapixel (entrambi con OIS), garantendo scatti e video incredibilmente dettagliati, uno zoom spaziale fino a 100x e prestazioni notturne migliorate.

L’autonomia è affidata a una capiente batteria da 5.000 mAh che, grazie all’ottimizzazione del processore e del software assicura lunga durata; la ricarica è super-veloce a 45W e supporta anche la ricarica wireless.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

