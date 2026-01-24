Galaxy S25 Ultra, offerta speciale su Amazon: il prezzo sprofonda

MIsterGadget.Tech

Il weekend di Amazon comincia nel migliore dei modi con offerte strepitose che non devi assolutamente farti scappare. E una di queste riguarda il Galaxy S25 Ultra, smartphone premium di Samsung uscito nel 2025, ma ritenuto da molti ancora uno dei migliori telefoni sul mercato. Si posiziona nella fascia altissima del mercato e ha un prezzo di listino inaccessibile ai più. Da oggi, però, lo troviamo in promo sul sito di e-commerce con un ottimo sconto del 33% che fa crollare il prezzo al minimo e risparmi ben 500 euro. Un’occasione lampo da non farsi scappare.

Il Galaxy S25 Ultra non ha bisogno di grandi presentazioni. A bordo trovi il meglio della tecnologia mobile disponibile in questi ultimi mesi e assicura prestazioni eccellenti in qualsiasi situazione. Il merito è del processore Snapdragon 8 Elite supportato da ben 12 gigabyte di RAM. Ottima anche la qualità video con lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Uno dei punti forti è il comparto fotografico che si basa su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Un telefono completo e da oggi a un prezzo speciale.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy S25 Ultra: da oggi è disponibile su Amazon a 999 euro, con uno sconto del 33% su quello di listino. Il prezzo è sicuramente elevato, ma come detto parliamo di uno dei migliori telefono disponibili sul mercato e che assicura prestazioni premium. Puoi dilazionare la spesa a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Inoltre, per questo telefono è disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio telefono e ottieni il valore di permuta. Non perdere questa opportunità: le scorte stanno per terminare.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Difficile trovare dei difetti al Galaxy S25 Ultra. Telefono che assicura prestazioni esagerate e dotato di componenti di ultimissima generazione. Inoltre, è arricchito da funzioni che non trovi su altri dispositivi, come ad esempio la presenza della S Pen, il pennino "magico" che lo trasforma velocemente in un taccuino digitale dove prendere appunti oppure disegnare.

Passando agli aspetti tecnici, il Galaxy S25 Ultra si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche piuttosto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM. Lo spazio di archiviazione è da 256 gigabyte. Quanto basta per installare tutte le app che vuoi e per salvare immagini e documenti.

L’unicità del Galaxy S25 Ultra è soprattutto nel comparto fotografico, rinnovato rispetto alla scorso anno. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, nuovo obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e due teleobiettivi:

da 50 megapixel con zoom ottico 5x

da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel. Oltre a sensori professionali, lo smartphone è dotato di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano a migliorare la qualità di ogni singolo scatto.

Sempre a proposito di intelligenza artificiale, Samsung ha integrato sui suoi telefoni top la piattaforma Galaxy AI che mette a disposizione tanti strumenti utili e che ti semplificano la giornata. Ad esempio, puoi riassumere un intero documento in pochi secondi, oppure ottenere suggerimenti sulle attività quotidiane. Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

